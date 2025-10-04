onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Sahne Arkasında Çılgın Anılarıyla Bilinen Müzisyenler

etiket Sahne Arkasında Çılgın Anılarıyla Bilinen Müzisyenler

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
04.10.2025 - 15:11

Müzik dünyası, sadece notalardan ve ritimlerden ibaret değil. Bazı müzisyenler sahne arkasında öyle anılar biriktirir ki, bu anılar en az hit şarkıları kadar konuşulmaya başlar. Hangi rock yıldızının tur otobüsünde dans ettiğini, hangi DJ'in konserden önce kendisini unutup karaoke yaparak stresi attığını ya da hangi solistin sahneye çıkmadan önce mikserle arkadaş olduğunu merak etmiyor musunuz? Müzik dünyasında, biraz da çılgınlık, biraz da absürtlük gerek!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keith Moon – The Who

Keith Moon – The Who

Keith Moon, The Who’nun davulcusu, rock dünyasının çılgınlık konusunda “yok, ben bir tık daha abartayım” diyen adamıydı. Bir otel odasına havuz yapıp, içine jöle dökerek ortalığı savaş alanına çeviren adamdan bahsediyoruz. Hani bir de, otelde patlayan havai fişeklerle uyanan bir kadro var. O yüzden Moon’un “Sahne dışındaki hareketleri mi? Aaa, öyle şeyler vardı işte!” demesi çok olası. Bir yerden sonra zaten gerçek mi, rüya mı, fark edemezsiniz.

Ozzy Osbourne – Black Sabbath

Ozzy Osbourne – Black Sabbath

Ozzy Osbourne… Kendisi “prens of darkness” lakabını hak etmiş bir adam. Bir yarasa kafasını sahnede ısırdı, sonra da herkes “bu çocuk bir dahi” dedi. O kadar çılgın bir hayat yaşadı ki, sonunda rock dünyasında “şeytanla anlaşma yapan adam” gibi bir imajı oldu. Bize de sadece bu kadar çılgınlıkla “hani biraz daha heyecan katabilir miyiz?” diye sormak kaldı.

Iggy Pop – The Stooges

Iggy Pop – The Stooges

Iggy Pop’un sahne arkası hikayeleri, bir 'vücut yıkımını sanatla birleştirebilir miyiz?' sorusunun cevabı gibi. Vücudunu, konserlerde çizecek kadar kendini yıpratırken, bir tur otobüsünde parti yaparak sahneye çıktığı bir zaman diliminden bahsediyoruz.

David Bowie – The Thin White Duke Dönemi

David Bowie – The Thin White Duke Dönemi

David Bowie’nin “The Thin White Duke” dönemi, sanki bir zamanlar 'gerçek mi, delilik mi?' diye kafa karıştıran bir perdenin arkasına gizlenmiş bir yaşantıydı.

Courtney Love – Hole

Courtney Love – Hole

Courtney Love, Hole grubunun lideri ve Kurt Cobain'in eşi olarak sahne dışındaki çılgınlıklarıyla tanınır. 90'ların başında sürekli kaybolan kıyafetler, şok edici röportajlar ve tutkulu partiler, onun efsanevi rock figürüne dönüşmesini sağlamış.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Jim Morrison – The Doors

Jim Morrison – The Doors

Jim Morrison, sadece “rock şairi” olmakla kalmadı, aynı zamanda “çılgınlık ustası”ydı. İnanılmaz bir karizma, ama bir o kadar da dağılmış bir hayat.  Sahneye çıkmadan önce kaybolmuş, sonra bir garip şekilde geri gelmiş. Yağmur yağarken çığlık atmak, ve o anı yaşayan insanlarla 'bizim işimiz zaten bunu yapmak!' diye düşünmek, işte Morrison’ın hayatı buydu.

Axl Rose – Guns N' Roses

Axl Rose – Guns N' Roses

Axl Rose, Guns N' Roses’ın vokalisti, “burası rock'n'roll değil, Axl Rose'un hayatı!” dedirten cinsten bir figür. Konserleri iptal etmek, sahne arkasında kaybolmak, grubu görmemek… Axl, sahnede dursa da, onun asıl eğlencesi sahne dışında oluyordu. Gerçekten de “bunu nasıl başardık?” dedirtecek kadar çılgın bir hayatı vardı.

Mick Jagger – The Rolling Stones

Mick Jagger – The Rolling Stones

Mick Jagger, The Rolling Stones’un vokalisti ve dünya çapında bir rock ikonu. Ama sahne arkası demek, “partiyle” özdeşleşmiş bir kelimeydi. Tüm şöhreti, aşk hayatı ve maceralarla dolu bir yaşamı vardı. 'Hadi bir de çok gizemli olalım' dediği anlar da olmamış değildi.

Marilyn Manson

Marilyn Manson

Marilyn Manson, sahne arkasındaki garip kostümlerle, ilginç şovlarla tanınır. Sahnede şok edici bir figürken, sahne arkasındaki çılgınlıkları daha da ilginç. O, her an “yine ne olabilir?” dedirtecek kadar hazır bir haldeydi. Çılgın yaşamı, bazen kimsenin gerçekten “neden” diye sormadan geçti. 'Sadece yaşadık ve oluyor, işte!' felsefesiyle yaşamaya devam etti.

Prince

Prince

Prince, sahne dışındaki gizemli yaşamı ve sıradışı tavırlarıyla da ünlü. Sahnede büyük bir stil ikonu olan Prince, sahne dışında gizlilik içinde yaşar ve ona dair çok az şey paylaşılırdı. Ancak onun çılgın hayatı, yoğun çalışma temposu ve sahne arkasındaki karmaşık ilişkileri, onu bir efsane olarak tarihe geçirmiştir. Müzik dünyasının en gizemli ve tutkulu isimlerinden biri olmuş.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ecem Bekar
Ecem Bekar
Onedio Üyesi
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın