Sahiplendikleri Hayvanların Önceki ve Sonraki Hallerini Paylaşarak Kalp Isıtan Kullanıcılar
Sahiplenilen hayvanların önce ve sonra fotoğraflarına bakarken içimiz ısınıyor, değil mi? Barınakta ürkek bakan o minik gözlerin, sevgiyle dolu bir evde nasıl parladığını görmek anlatılmaz bir mutluluk. Bu hissi de yalnızca hayvan severler anlar diye düşünüyoruz... Sosyal medyada paylaşılan bu kareler, bir hayvanın hayatının ne kadar kısa sürede değişebileceğini kanıtlar nitelikte.
Gelin, bakalım!
1. O zaman açılışımızı geçirdiği değişimle herkesi kendine hayran bırakan bu patili dostumuzla yapalım!
2. Resmen tüylerinin rengi ortaya çıkmış! Sevginin iyileştirici gücü diyebilir miyiz?
3. Sadece yüzünün nasıl güldüğüne bakın...
4. Geçmiş olsun artık evde nur topu gibi terör estiren bi' tekiriniz var! 😂
5. İlk fotoğraftaki o hüzünlü bakış her şeyi açıklar nitelikte 🥲
6. Farkındaysanız yargılayıcı bakışından bir an olsun vazgeçmemiş.
7. Biz burada artık kendinden emin, yakışıklı bir patili dost görüyoruz!
8. Yine bakışlarıyla üstünlük kuran bi' tekirle karşı karşıyayız...
9. İçimizi en çok eriten değişimlerden biri de bu oldu.
10. Kapanışımızı da bu dünyalar tatlısı değişimle yapalım! Ne diyorduk? Satın alma, sahiplen...
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
