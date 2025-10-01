onedio
Saçın Kaybettiği Nem ve Parlaklığı Geri Kazandıracak Ürünler

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Üyesi
01.10.2025 - 16:04

Saçlarımız dış etkenlerden dolayı zaman zaman parlaklığını ve nemini kaybedebiliyor. Saçına eski parlaklığını ve nemini kazandıracak  birçok ürün var elbette. Saçlarının en güzel haline kavuşmak için kullanabileceğin ürünlere birlikte bakalım mı?

Loreal Professionnel Saç Uçlarının Görünümünü Yenileyici ve Yoğunlaştırıcı Maske

Loreal Professionnel Saç Uçlarının Görünümünü Yenileyici ve Yoğunlaştırıcı Maske

Uzun saçların varsa alman gereken maske bu. Uzun saçların uçları genelde kırık ve hasarlı oluyor. Saçlarının hasarlı uçlarını bu ürün sayesinde düzeltebilirsin. Saç tellerini nemlendiren ve güçlendiren maske ile saçlarına herkes hayran olacak. Bu maskeyi kullandıktan sonra saçların yumuşacık oluyor. 

Loreal Professionnel Saç Uçlarının Görünümünü Yenileyici ve Yoğunlaştırıcı Maske

Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı

Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı

Günlük olarak kullanılabilen şampuan sayesinde saç tellerin çok daha hafif oluyor. Nemlendirici ve besleyici içeriğe sahip şampuan özellikle kurumuş ve yıpranmış saçlara özel. Kuru, zayıf, ince telli ve sık yıkanan saçların varsa o zaman bu şampuanı denemeni öneririz. Hassas formülü sayesinde saçları ve saç derisini tertemiz yapıyor. 

Sebamed Her Gün Kullanım Şampuanı

From Natura Organik Soğuk Sıkım Argan Yağı

From Natura Organik Soğuk Sıkım Argan Yağı

%100 saf argan yağı vitaminler ve yağ asitleri bakımından zengin. E vitamini içeriğiyle nemlendirici ve besleyici bir yağ çeşidi. Saç diplerini beslerken saça parlaklık ve yumuşaklık veriyor. Saçın için şekillendiricileri kullanıyorsan argan yağı bu sırada saçın için de koruyucu oluyor. 

From Natura Organik Soğuk Sıkım Argan Yağı

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Yağı

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Yağı

Saçı ağırlaştırmayan formüyle saç bakım rutininde yer alması gereken bakım yağı, saçı sadece yumuşatmıyor, aynı zamanda besliyor. Saçının daha parlak görünmesine de yardımcı olan bakım yağı ile hep istediğin o saçlara kavuşacaksın. Saçların yıpranmışsa bakım yağını düzenli kullanarak ipeksi bir yumuşaklık elde edebilirsin.

Bioxcin Besleyici Yağlar Saç Bakım Yağı

Marc Anthony Nourishing Argan Oil Extra Hydrating Shampoo

Marc Anthony Nourishing Argan Oil Extra Hydrating Shampoo

Kuru ve çok kuru saçların için şampuan bulmakta zorlanıyor musun? O zaman bu şampuanı dene deriz! Kuru saçları ekstra şekilde nemlendiren ve besleyen şampuanın içinde argan yağı, keratin ve üzüm çekirdeği yağı var. Kuru saçları nemlendirirken saçın rengini korumaya da yardımcı oluyor.  

Marc Anthony Nourishing Argan Oil Extra Hydrating Shampoo

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Kuru ve cansız saçlarına bir iyilik yapmak istiyorsan bu şampuanı alabilirsin. Mamaaura şampuan, yıpranan saçlara iyi geliyor. Elektriklenen saçlar için de anti-elektriklenme koruması var. Saç derini temizlerken aynı zamanda nemlendiriyor. Saçlarını dış etkenlere karşı daha dayanıklı hale getiren şampuan sayesinde daha güçlü ve güzel saçların oluyor. 

Mamaaura Hydrate Me Shampoo

Matsu Deep Hydrating Besleyici ve Nemlendirici Saç Maskesi

Matsu Deep Hydrating Besleyici ve Nemlendirici Saç Maskesi

Saçlarını etkili ve yoğun şekilde nemlendirmenin yolu bu saç maskesinden geçiyor. Saçlarını nemlendiren saç maskesi ile saçın daha hacimli ve dolgun görünecek. Kuru ve nemsiz saçların varsa bu saç maskesi senin için iyi olabilir. İçinde bitkisel yağlar, hyaluronik asit bulunan maske nemi saça hapsettiği için saçını kolayca tarayabiliyorsun.

Matsu Deep Hydrating Besleyici ve Nemlendirici Saç Maskesi

John Frieda Frizz Ease Yoğun Nemlendirici ve Besleyici Bakım Maskesi

John Frieda Frizz Ease Yoğun Nemlendirici ve Besleyici Bakım Maskesi

Yıpranmış saçların varsa bir saç bakım maskesi sana şart. Bu nemlendirici ve besleyici saç bakım maskesi zarar gören saçların kullanması için tasarlanmış. Saçlarının daha nemli olmasını istiyorsan bu maskeyi dene bir bakalım! Islak saçına uygulayabileceğin bakım maskesini durulaman gerekiyor. 

John Frieda Frizz Ease Yoğun Nemlendirici ve Besleyici Bakım Maskesi

Faith In Nature Yabani Gül Şampuan

Faith In Nature Yabani Gül Şampuan

Normal ve kuruya dönük bir saçın varsa kullanman gereken şampuan bu. Yabani gül içeren yapısıyla saçları besliyor. İçinde doğal uçucu yağlar bulunuyor. Zarar görmüş saçlarına bakım yapmak ve kuru saç diplerini nemlendirmek için yabani gül şampuanı çok işine yarayacak.

Faith In Nature Yabani Gül Şampuan

Mix Mellow At Kuyruğu Şampuan

Mix Mellow At Kuyruğu Şampuan

Her saç tipine uygun şampuanın içinde at kuyruğu özü var. Bu öz ve diğer bitkisel aktiflerle saç diplerini nemlendiriyor ve güçlendiriyor. Saçının daha güçlü ve bakımlı olmasını istiyorsan Mellow şampuanı deneyebilirsin. Saçların uzamasına da yardımcı olduğu için çok beğenilen bir ürün!

Mix Mellow At Kuyruğu Şampuan

