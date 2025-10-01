Saçın Kaybettiği Nem ve Parlaklığı Geri Kazandıracak Ürünler

Her saç tipine uygun şampuanın içinde at kuyruğu özü var. Bu öz ve diğer bitkisel aktiflerle saç diplerini nemlendiriyor ve güçlendiriyor. Saçının daha güçlü ve bakımlı olmasını istiyorsan Mellow şampuanı deneyebilirsin. Saçların uzamasına da yardımcı olduğu için çok beğenilen bir ürün!

Mix Mellow At Kuyruğu Şampuan