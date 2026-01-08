Sabit Camlar Tarih Olabilir! Göz Hareketlerine Göre Odaklanan Gözlükler Geliyor

Geleneksel bifokal camlar, görüş alanını ikiye ayıran yapısıyla tanınıyor. Yakın görüş için alt bölüm, uzak görüş için üst alan kullanılıyor. Progresif camlar ise geçişleri yumuşatsa da dar görüş kanalı, kenarlarda oluşan bozulmalar ve alışma süreci gibi sorunları beraberinde getiriyor. Kullanıcı, net görmek için sürekli doğru noktaya bakmak zorunda kalıyor.

Finlandiyalı gözlük firması IXI Eyewear, geliştirdiği dinamik lens sistemiyle sabit büyütme alanlarını tamamen devre dışı bırakıyor. IXI’nin çözümünde ise lens, ihtiyaca göre anında şekil değiştiriyor. Uzak görüş sırasında tüm cam tek odak haline geliyor, yakın okuma alanı ise yalnızca gerektiğinde ortaya çıkıyor.