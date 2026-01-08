Sabit Camlar Tarih Olabilir! Göz Hareketlerine Göre Odaklanan Gözlükler Geliyor
Gözlük teknolojisi onlarca yıldır neredeyse aynı noktada duruyordu. Yakın ve uzak görüş sorunu yaşayanlar için bifokal ya da progresif camlar tek çözüm olarak sunuluyordu. Finlandiya merkezli IXI, geliştirdiği yeni nesil akıllı gözlüklerle bu düzeni kökten değiştirmeyi hedefliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan gözlüklerden ayırt edilemeyen tasarım, içeride ise oldukça karmaşık sistemler barındırıyor.
IXI, sabit odaklı camların yarattığı sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor
Sistem, gözleri izleyen sensörler ve sıvı kristal lenslerle çalışıyor
Teknoloji umut vaat ediyor ancak sınırlamalar hala masada
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
