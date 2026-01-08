onedio
Sabit Camlar Tarih Olabilir! Göz Hareketlerine Göre Odaklanan Gözlükler Geliyor

Gökçe Cici
08.01.2026 - 16:52

Gözlük teknolojisi onlarca yıldır neredeyse aynı noktada duruyordu. Yakın ve uzak görüş sorunu yaşayanlar için bifokal ya da progresif camlar tek çözüm olarak sunuluyordu. Finlandiya merkezli IXI, geliştirdiği yeni nesil akıllı gözlüklerle bu düzeni kökten değiştirmeyi hedefliyor. Dışarıdan bakıldığında sıradan gözlüklerden ayırt edilemeyen tasarım, içeride ise oldukça karmaşık sistemler barındırıyor.

IXI, sabit odaklı camların yarattığı sorunları ortadan kaldırmayı hedefliyor

Geleneksel bifokal camlar, görüş alanını ikiye ayıran yapısıyla tanınıyor. Yakın görüş için alt bölüm, uzak görüş için üst alan kullanılıyor. Progresif camlar ise geçişleri yumuşatsa da dar görüş kanalı, kenarlarda oluşan bozulmalar ve alışma süreci gibi sorunları beraberinde getiriyor. Kullanıcı, net görmek için sürekli doğru noktaya bakmak zorunda kalıyor.

Finlandiyalı gözlük firması IXI Eyewear, geliştirdiği dinamik lens sistemiyle sabit büyütme alanlarını tamamen devre dışı bırakıyor. IXI’nin çözümünde ise lens, ihtiyaca göre anında şekil değiştiriyor. Uzak görüş sırasında tüm cam tek odak haline geliyor, yakın okuma alanı ise yalnızca gerektiğinde ortaya çıkıyor.

Sistem, gözleri izleyen sensörler ve sıvı kristal lenslerle çalışıyor

Gözlüğün çerçevesi içine yerleştirilen fotodiyotlar ve kızılötesi LED’ler, gözlerden yansıyan ışığı ölçerek bakış yönünü analiz ediyor. Elde edilen veriler, sıvı kristal lenslere anında iletiliyor. Lens yapısı milisaniyeler içinde değişerek uygun odak mesafesini oluşturuyor. Tüm süreç kullanıcı fark etmeden gerçekleşiyor.

IXI, prototip modellerde ağırlığı yalnızca 22 gram seviyesinde tutmayı başardı. Elektronik parçalar ve batarya, görünümü bozmayacak şekilde çerçeve içine gizlendi. Şarj ihtiyacı ise kaçınılmaz görünüyor. Manyetik bağlantılı gizli port üzerinden gece boyunca şarj edilmesi gerekiyor.

Teknoloji umut vaat ediyor ancak sınırlamalar hala masada

Dinamik lens yapısı, avantajlarla birlikte bazı teknik sınırları da beraberinde getiriyor. Lens merkezinde net görüş sağlanırken kenarlarda sınırlı bozulmalar oluşabiliyor. IXI, okuma alanının geniş tutulduğunu ve günlük kullanımda bozulmaların çoğu zaman fark edilmediğini savunuyor.

Sürüş güvenliği, düşük ışık performansı ve uzun vadeli dayanıklılık testleri hala devam ediyor. Olası elektronik arızalarda devreye giren güvenlik modu, lensi temel uzak görüş durumuna geçirerek görsel karmaşayı engelliyor. Şirket, Avrupa regülasyon onayının ardından ürünü önce Avrupa pazarında sunmayı, daha sonra ABD için FDA sürecini başlatmayı planlıyor.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
