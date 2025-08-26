onedio
Sabah Koşularınıza Keyifle Eşlik Edecek Şarkılar

Aslı Uysal
26.08.2025 - 23:45

Güne enerjik başlamak için bazı şarkılar resmen biçilmiş kaftan! Koşuya çıkmadan önce kulaklığınızı takıyorsunuz ve koşularınız sizi motive edecek, ritminizi yükseltecek ve günün geri kalanına pozitif bir enerjiyle başlamanızı sağlayacak. Bu şarkı nelermiş, birlikte göz atalım!

1. 500Ibs

2. Love Runs Out

3. Happy

4. Don't Stop Me Now

5. Never Lose Me

6. OTW

7. Downtown

8. Supermodel

9. Cooler Than Me

10. Long Way 2 Go

Sakarya Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Lise yıllarından beri yazmaya duyduğum derin merakın sonunda 2023 yılında yolum Onedio ile kesişti. Şu anda aktif olarak İçerik Editörlüğü yapıyorum. İçeriklerimde en önem verdiğim şey insanların yüzünde bir parça gülümse bırakmak. Çünkü iyi bir yazının yalnızca bilgi vermekle kalmayıp, aynı zamanda bir his de bırakması gerektiğine inanıyorum. Yazarken benim keyif aldığım kadar, sizlerin de okurken aynı keyfi hissetmesi en büyük mutluluğum.
