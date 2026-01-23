Rüzgarın Sesini Dinlemek: Yelkenli Bir Hayatın Dönüşümü
Yaklaşık sekiz aydır bir yelkenli tekne üzerinde rüzgârın sesini dinliyorum. İlk defa doğum günümde —18 Mayıs’ta— Didim’de, yelkenli bir teknede rüzgârı yakalamanın, rüzgârla dans etmenin ne demek olduğunu gerçekten anladım. Yıllardır tekne seyahatlerine katılmış, uzun gulet tatilleri yapmış, çocuklarım henüz altı aylıkken bile onlarla günler süren deniz yolculuklarına çıkmış biriyim. İki bebekle teknede yaşanabileceğini deneyimlemiş olsam da, bugüne kadar denizle kurduğum ilişki ya ağır ağır ilerleyen guletlerde ya da motor yatların konforlu gürültüsünde kalmıştı.
Yelkenliler ise bana hep karmaşık gelirdi. Onlarca halat, devasa yelkenler ve insanı küçülten bir düzen… Açıkçası biraz da ürkütücü.
Yaz, elbette bambaşkaydı.
Yakın zamanda yelken sporcusu lisansımı almamla birlikte yelken yarışlarına ve hatta uzun soluklu yelken trofelerine katılmaya başladım.
