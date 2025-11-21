Ruhsal Yetenekleri Açığa Çıkarma: Adım Adım Farkındalık Pratiği
Her birimizin doğuştan bedensel ve ruhsal yetenekleri mevcuttur. Hangi yeteneğe yönelirsek, o yetenekler açılır, gelişir ve bize güzel hizmet eder. Doğuştan sezgilerimiz, algılarımız, fark edişlerimiz, görücülüklerimiz, idrak ve şuur alanlarımız… Bunların her bir tanesi, kullanıldıkça bize hizmet etmek üzere çok kıymetli araçlarımızdır.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fiziksel bedenimizi güçlendirebiliriz; çalışan kas güçlenir, irileşir ve bize güzel hizmet eder. Zihnimiz de öyledir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Örneğin; nefes çalışması… Beyne oksijen gönderebilmemiz çok önemlidir.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video