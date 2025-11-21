Ruhsal Yetenekleri Açığa Çıkarma: Adım Adım Farkındalık Pratiği

Eğer zihinle ilgili ezber olarak, algılama olarak veya hız olarak çeşitli çalışmalar yaparsak, zihnimizi geliştirebiliriz. Duygularımızı daha geniş, daha rahat, dalgalanmalardan daha uzak, daha kontrollü ve daha gelişmiş bir hale getirerek de geliştirebiliriz. Sevgiyle doldurabilir, sevgi alışlarını çoğaltabiliriz.

Bir de ruhsal yeteneklerimiz vardır. Bunları kullanmadığımızda körelir ve hiç yokmuş gibi davranırız. Fakat bunları fark edip üzerine biraz eğildiğimizde, yavaş yavaş bir çiçeğin filizlenerek açması, büyümesi, aynı bir lotus’un açması gibi; her bir merkezdeki, her bir duyudaki yeteneğimiz açılır ve gelişir.

Bunu kullanan, bazen fark ederek, bazen de fark etmeden kullanan birçok insan tanıyoruzdur. Bazen iş insanı, bazen sanatçı, bazen bir talebe… Belki de çok yakın akrabalarımız veya arkadaşlarımız arasında, ruhsal sezgi ve yetenekleri kullananlara tanık olmuşuzdur. Biz de yapabiliriz;

Bununla ilgili önceliğimiz karar vermek, niyet etmek ve adım atmaktır. Daha sonra ise basit çalışmalar ve egzersizler yapabiliriz.