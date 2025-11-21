onedio
Ruhsal Yetenekleri Açığa Çıkarma: Adım Adım Farkındalık Pratiği

Ruhsal Yetenekleri Açığa Çıkarma: Adım Adım Farkındalık Pratiği

Ünal Güner
Ünal Güner
21.11.2025 - 09:12

Her birimizin doğuştan bedensel ve ruhsal yetenekleri mevcuttur. Hangi yeteneğe yönelirsek, o yetenekler açılır, gelişir ve bize güzel hizmet eder. Doğuştan sezgilerimiz, algılarımız, fark edişlerimiz, görücülüklerimiz, idrak ve şuur alanlarımız… Bunların her bir tanesi, kullanıldıkça bize hizmet etmek üzere çok kıymetli araçlarımızdır.

Fiziksel bedenimizi güçlendirebiliriz; çalışan kas güçlenir, irileşir ve bize güzel hizmet eder. Zihnimiz de öyledir.

Eğer zihinle ilgili ezber olarak, algılama olarak veya hız olarak çeşitli çalışmalar yaparsak, zihnimizi geliştirebiliriz. Duygularımızı daha geniş, daha rahat, dalgalanmalardan daha uzak, daha kontrollü ve daha gelişmiş bir hale getirerek de geliştirebiliriz. Sevgiyle doldurabilir, sevgi alışlarını çoğaltabiliriz. 

Bir de ruhsal yeteneklerimiz vardır. Bunları kullanmadığımızda körelir ve hiç yokmuş gibi davranırız. Fakat bunları fark edip üzerine biraz eğildiğimizde, yavaş yavaş bir çiçeğin filizlenerek açması, büyümesi, aynı bir lotus’un açması gibi; her bir merkezdeki, her bir duyudaki yeteneğimiz açılır ve gelişir.

Bunu kullanan, bazen fark ederek, bazen de fark etmeden kullanan birçok insan tanıyoruzdur. Bazen iş insanı, bazen sanatçı, bazen bir talebe… Belki de çok yakın akrabalarımız veya arkadaşlarımız arasında, ruhsal sezgi ve yetenekleri kullananlara tanık olmuşuzdur.  Biz de yapabiliriz;

Bununla ilgili önceliğimiz karar vermek, niyet etmek ve adım atmaktır. Daha sonra ise basit çalışmalar ve egzersizler yapabiliriz.

Örneğin; nefes çalışması… Beyne oksijen gönderebilmemiz çok önemlidir.

Belli bir miktarın üzerinde eğer beyne oksijen yollayabildiğimiz anda, burada çeşitli sistemler ve mekanizmalar daha aktif olacaktır. Onun için doğru nefes önemlidir. “Doğru besin ve canlı besin bedenimize almamız önemlidir.” diyeceğiz. 

Ve antrenmanlar… Yoğunlaşma, meditasyon, dua, ibadet, yalnız kalarak içe yöneliş, belli noktalara odaklanarak yoğunlaşabilme, konsantrasyon yeteneklerini artırabilme, buraya gelebilme, dış zamandan buraya yoğunlaşabilme vb.  Geldiğimiz hâl ve an içerisinde farkındalık antrenmanları yapılabilir:

Kalp meditasyonları, kalbin kirlerini ve katmanlarını açmak, beynin kireçlenen veya çalışmayarak tıkanmış alanlarını temizlemek için çalışmalar yapılabilir.  Ve göreceğiz ki, temizlendikçe ve çalıştıkça bir sürü yeteneğimiz yavaş yavaş açılacak. (Bazen zihin okuma, bazen hissetme, bazen fark etme vb.)

Bu yeteneklerimizin her bir tanesi, biz adım attığımızda; kendimize, yolumuza, hedefimize odaklandığımızda artmayı ve gelişmeyi bekliyor.

Sevgilerimle.

