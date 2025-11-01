Ruh Sağlığını Yansıtan Renk Hangisi?
Herkesin içinde kendine özgü bir enerji, bir ruh hali vardır. Peki ya bu duygularınızı bir renk ile ifade edebilseydiniz? Testimiz, duygusal ve zihinsel durumunuzu keşfetmenize yardımcı olacak ve hangi rengin sizin iç dünyanızı yansıttığını ortaya çıkaracak.
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Günlük ruh halini en çok nasıl tanımlarsın?
4. Boş zamanlarını genellikle nasıl geçirirsin?
5. Stresle başa çıkma yöntemlerin hangisiyle daha uyumlu?
6. Hangi ortamda kendini daha rahat hissedersin?
7. Karar verirken genellikle hangi tarzı tercih edersin?
8. Son olarak moda veya giyim tarzını nasıl tanımlarsın?
Mavi
Sarı
Yeşil
Pembe
