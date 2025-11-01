onedio
Ruh Sağlığını Yansıtan Renk Hangisi?

Ruh Sağlığını Yansıtan Renk Hangisi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.11.2025 - 14:01

Herkesin içinde kendine özgü bir enerji, bir ruh hali vardır. Peki ya bu duygularınızı bir renk ile ifade edebilseydiniz? Testimiz, duygusal ve zihinsel durumunuzu keşfetmenize yardımcı olacak ve hangi rengin sizin iç dünyanızı yansıttığını ortaya çıkaracak.

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Günlük ruh halini en çok nasıl tanımlarsın?

4. Boş zamanlarını genellikle nasıl geçirirsin?

5. Stresle başa çıkma yöntemlerin hangisiyle daha uyumlu?

6. Hangi ortamda kendini daha rahat hissedersin?

7. Karar verirken genellikle hangi tarzı tercih edersin?

8. Son olarak moda veya giyim tarzını nasıl tanımlarsın?

Mavi

Senin ruhun sakinliğe ve iç huzura odaklanıyor. Zihninde fırtınalar kopsa da derinlerinde bir dinginlik var. Mavi, dengeyi ve güveni temsil eder — sen de duygusal istikrarı önemseyen, iç dünyasında barışı arayan birisin. Meditasyon, doğa yürüyüşleri ve sessiz anlar sana iyi gelir.

Sarı

Ruhunun rengi sarı! Enerjin yüksek, pozitif düşünceyle çevreni aydınlatıyorsun. Sarı, neşe ve yaratıcılığın rengidir; senin için ruh sağlığı, hayata keyif ve merakla bakabilmektir. Ancak enerjini fazla dağıtmamaya dikkat et — bazen yavaşlamak da ruhuna iyi gelir.

Yeşil

Yeşil, büyümenin ve şifanın rengidir. Senin ruhun doğayla uyumlu, sakin ve empatik. Ruh sağlığın; dengeyi, içsel huzuru ve başkalarıyla kurduğun sağlıklı bağları korumaktan geçiyor. Zaman zaman iç dünyana çekilmek ve doğada vakit geçirmek seni yeniden dengeler.

Pembe

Senin ruhunun rengi pembe! Yumuşak kalbin ve sevgi dolu yaklaşımın, ruhsal olarak güçlü bir temele sahip olduğunu gösteriyor. Ruh sağlığın; kendine nazik davranmak ve başkalarına karşı anlayışlı olmaktan besleniyor. Unutma, kendini sevmek başkalarını sevmekten farklı değil ikisi de aynı kalpten doğar.

2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
