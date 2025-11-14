Ruh İkizini Hangi Konserde Bulacaksın?
Hangi sanatçının konserinde 'o' kişiyşle göz göze gelip “İşte bu!” diyeceğini öğrenmeye hazır mısın? Hadi bakalım, sen aşkı hangi sahnede bulacaksın öğrenelim! 👇
1. Konser alanında ilk dikkatini çeken şey ne olur?
2. Konserlerde genelde nasıl takılırsın?
3. Favori müzik tarzın hangisi?
4. En çok gitmek istediğin konser hangisi?
5. Konserde tanıştığın birini nasıl etkilersin?
6. Hangisi hayalindeki “ilk buluşma” vibe’ı?
7. Peki, gideceğin konser hangi şehirde olsun istersin?
8. Konsere genelde kiminle gitmeyi tercih edersin?
Arctic Monkeys konseri!
Taylor Swift konseri!
The Weeknd konseri!
