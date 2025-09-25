Ruh İkizin Olan Rock Efsanesi Kim?
Rock müzik ruhunun bir yansımasıdır, değil mi? Peki senin ruh ikizin hangi efsanevi rock yıldızı? Bu testle hem kendi kişiliğini keşfedecek hem de hangi rock efsanesiyle ruhsal bir uyum içinde olduğunu öğreneceksin. Haydi başlayalım! 👇
1. Hayat felsefeni bir kelimeyle özetleyecek olsan... 👇
2. Konserdeyken sen hangisisin?
3. Bu akşam hangi grubun konserine gitmek isterdin?
4. Boş zamanlarında en çok ne yapmayı seversin?
5. Senin için bir konserin en unutulmaz anı hangisi?
6. Peki, bir enstrüman çalmak istesen hangisini seçersin?
7. Rock müzikte hangi temalar seni daha çok etkiler?
8. Arkadaş grubunda genellikle hangi rolü üstlenirsin?
Kurt Cobain
Freddie Mercury
David Bowie
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
