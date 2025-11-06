onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Romanya, Hollanda'dan 1 Avro'ya 18 Adet F-16 Satın Aldı!

Romanya, Hollanda'dan 1 Avro'ya 18 Adet F-16 Satın Aldı!

F-16
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
06.11.2025 - 12:00

Romanya, Avrupa’daki F-16 eğitim kapasitesini genişletmek için önemli bir adım attı. Ülke, Hollanda’dan 18 adet F-16 savaş uçağını yalnızca 1 avro karşılığında devralarak bu uçakları Feteşti’deki Avrupa F-16 Pilot Eğitim Merkezi’ne dahil etti. Uçaklar muharebe görevlerinde değil, tamamen eğitim amaçlı kullanılacak.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Romanya, Hollanda'dan yalnızca 1 Avro'ya tam 18 adet F-16 satın aldı.

Romanya, Hollanda'dan yalnızca 1 Avro'ya tam 18 adet F-16 satın aldı.

Romanya, Avrupa’daki askeri eğitim kapasitesini güçlendirmek amacıyla dikkat çekici bir adım attı. Bükreş yönetimi, Hollanda’dan 18 adet F-16 Fighting Falcon savaş uçağını yalnızca 1 avro karşılığında devralarak kıtadaki F-16 eğitim altyapısını önemli ölçüde genişletti.

1 Avro'ya alınan F-16'larla ne yapılacak?

1 Avro'ya alınan F-16'larla ne yapılacak?

Bu uçaklar, Romanya’nın Feteşti kentinde bulunan Avrupa F-16 Pilot Eğitim Merkezi’nin envanterine katılacak ve merkezde yürütülen eğitim faaliyetlerinde kullanılacak. Program kapsamında yalnızca Rumen değil, Ukraynalı pilotlar da eğitim görecek.

Yeni anlaşma kapsamında teslim edilen F-16’lar muharebe görevlerinde kullanılmayacak; tamamen pilot eğitimine tahsis edilecek. NATO’nun desteğiyle yürütülen bu program, özellikle Ukraynalı pilotların modern savaş uçaklarına adaptasyon sürecinde önemli bir rol oynayacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın