Romanya, Hollanda'dan 1 Avro'ya 18 Adet F-16 Satın Aldı!
Romanya, Avrupa’daki F-16 eğitim kapasitesini genişletmek için önemli bir adım attı. Ülke, Hollanda’dan 18 adet F-16 savaş uçağını yalnızca 1 avro karşılığında devralarak bu uçakları Feteşti’deki Avrupa F-16 Pilot Eğitim Merkezi’ne dahil etti. Uçaklar muharebe görevlerinde değil, tamamen eğitim amaçlı kullanılacak.
1 Avro'ya alınan F-16'larla ne yapılacak?
