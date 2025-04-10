Robot Süpürgen İçin 11 Yaratıcı İsim Önerisi

Robot süpürgelerin hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Evde günlük işlerimizi o yaparken biz de güzel güzel dinleniyoruz. Tabii bir yerden sonra artık robot süpürge evin bir evladı gibi oluyor. Eee bu kadar samimi olduğumuz süpürgemize bir ad koymazsak olmaz... Sen hiç yorulma diye sana birkaç isim önerisiyle geldik!