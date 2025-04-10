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Robot Süpürgen İçin 11 Yaratıcı İsim Önerisi

etiket Robot Süpürgen İçin 11 Yaratıcı İsim Önerisi

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
10.04.2025 - 12:31

Robot süpürgelerin hayatımızı kolaylaştırdığı bir gerçek. Evde günlük işlerimizi o yaparken biz de güzel güzel dinleniyoruz. Tabii bir yerden sonra artık robot süpürge evin bir evladı gibi oluyor. Eee bu kadar samimi olduğumuz süpürgemize bir ad koymazsak olmaz... Sen hiç yorulma diye sana birkaç isim önerisiyle geldik!

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1. Oburcan

Robot süpürgemiz her şeyi silip süpürmüyor mu? Aynı obur biri gibi her şeyi yiyip bitiriyor. Yerde kırıntı ve toz bırakmayan robot süpürgene Oburcan ismi çok yakışmaz mı? Aç bir canavar gibi her şeyi süpüren robot süpürgen de bu isme bayılırdı bizce!

2. Temizgül

2. Temizgül

Philips 2000 serisi temiz bir ev için şart diyebiliriz. HomeRun uygulaması ile uzaktan kontrol edebileceğiniz robot süpürgenize Temizgül adı çok yakışır. Evi tertemiz yapmasına gönderme yaparak adını temiz koyduk ama yanına bir de gül eklemeyi ihmal etmedik.

3. Gırgır Bey

Gırgırları sen de hatırlıyor musun? Robot süpürgeler de aslında gırgırların otomatik versiyonları. Klasik bu aleti baz alarak bir isim koymak bize çok iyi bir fikir gibi geldi. Gırgır Bey, evini silip süpürüyor. Sana da keyfine bakmak kalıyor!

4. Kırıntı Canavarı

Kurabiye Canavarını robot süpürgeye uyarlarsak adı Kırıntı Canavarı olabilir. Yerdeki her şeyi süpüren ve kırıntı bırakmayan robot süpürgen için bu isim bizce müthiş oldu. Hele bir de çocukken Kurabiye Canavarı seviyorsan bu isim senin için çok daha anlamlı.

5. Şimşek McSüpürge

Şimşek McQueen izlediysen bu isim sana çok yaratıcı gelecek. Hızlı hareket eden robot süpürgen için bu isim gayet yerinde bizce. Etrafı bir çırpıda süpürüp silen bir robot süpürge evde senin işlerini çok kolaylaştırıyor. Şimşek McSüpürge senin evde elin ayağın olacak.

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6. Paspas Sultan

Robot süpürgenin en güzel özelliklerinden biri silmesi değil mi? İşte Paspas Sultan tam bu özelliğe gönderme yapıyor. Her yeri mis gibi silen Paspas Sultan sayesinde sen başka işlerle ilgilenebileceksin.

7. Süpürgecibaşı

Evde temizlik işlerinin sorumlusu artık sen değilsin, robot süpürge. O yüzden Süpürgecibaşı unvanını çok hak ediyor. Temizlikten sorumlu bakan diyebileceğimiz robot süpürge ile artık eskisi gibi yorulmak yok!

8. Tonton

Robot süpürgen de sana çok sevimli gelmiyor mu? O zaman Tonton tam senlik bir isim önerisi. 'Tonton evi süpür, Tonton evi sil' diye bağrışmaları şimdiden duyar gibiyiz. Tonton'la eve hareket gelecek!

9. Tozilla

Tozların korkulu rüyası o! Tozilla, evinde tozlara savaş açmaya geliyor. Evde yerde kırıntı, toz ve kir bırakmayacak Tozillla tozlarla savaşırken sana hiç zahmet çıkarmıyor. Sen kendi işlerine bakarken tozlar onun işi oluyor.

10. Çekici

Robot süpürgenin en büyük özelliği ne? Her şeyi hızlıca çekmesi. Çekici adı işte o yüzden robot süpürgene çok yakışacak. Çekici, bir çekmeye başladı mı ortalıkta tozdan eser kalmayacak!

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11. Mırmır

Kedi ismi gibi duruyor Mırmır evet ama robot süpürgen için de güzel bir isim. Etrafta mır mır diye dolaşan robot süpürgen çalışırken sessizliğiyle bu ismi hak ediyor gibi. Temizlik yapan hem de bunu sessiz yapan Mırmır, en sevdiğin ev aletin olacak.

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