Çamaşır Suyunu Nerede Kullanmalı, Nerede Asla Kullanmamalı?

Çamaşır suyu, çok güçlü dezenfektan özelliği sayesinde ev temizliğinde sıkça tercih edilir. Mikropların bir numaralı düşmanıdır ve hijyen sağlama konusunda da ideal bir temizlik aracıdır. Bu kadar güçlü bir temizlik malzemesini kullanırken ise bazı noktalarda mutlaka dikkat etmelisiniz. Çünkü geri dönüşü olmayan sonuçlarla karşılaştığınızda elinizden hiçbir şey gelmez...