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Senin Evin Ne Kokmalı?

etiket Senin Evin Ne Kokmalı?

buffythevampireslayer
buffythevampireslayer - Onedio Üyesi
24.04.2025 - 10:31

Evlerimiz bazen kötü kokabiliyor. İçeride yapılan yemekler, yeterince havalandırmamak evlerin kötü kokmasına neden olabiliyor. Ama bunu değiştirmek aslında çok kolay. Evine uygun kokularla evinin mis gibi kokmasını sağlayabilirsin. Peki senin evine uygun koku hangisi, bunu biliyor musun? Bilmiyorsan seni hemen teste alalım!

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1. Önce seni sana soralım. Tek kelime ile kendini anlat desek...

2. Bu içeceklerden hangisini tercih edersin peki?

3. Misafirlerinin evin hakkındaki düşüncesini tahmin et bakalım!

4. Evinin en çok hangi alanı seni rahatlatıyor?

5. Evini bir kelimeyle tanımla desek ne dersin?

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6. Şimdi de bu karakterlerden birini seç bakalım...

7. Bu hafta bir boşluğun oldu diyelim, onu nasıl değerlendirirsin?

8. İdeal tatilini de öğrenelim mi?

9. Senin için sabahların nasıl başlar?

10. Son sorumuz da gelsin o zaman. Müzik tarzın ne onu da bir söyle bakalım...

Senin evin beyaz sabun kokmalı!

Sen klasik biri olduğun için temizlik kokun da ona uygun olarak klasik bir koku elbette. Senin için temizlik beyaz sabun demek. Yani şöyle evin mis gibi beyaz sabun koktuğu zaman sen o evin temiz olduğunu hissediyorsun. Yani evin istediği kadar düzenli ve tozsuz olsun, eğer beyaz sabun kokmuyorsa o zaman hiiiç temiz hissi vermiyor. Senin güven veren yapın ve sadeliğin zaten beyaz sabun kokusundan başkasını sevmene engel olurdu bizce!

Senin evin okyanus kokmalı!

Senin şu hayatta vazgeçemeceğin şey ferahlık. Özgür ruhun ve kurallardan nefret eden yapınla denize hayransın zaten. Denizlerin sonsuzluğu ve enerjik yapısı sana kendini iyi hissettiriyor. O yüzden senin evinin kokusu okyanus kokusu olmalı. Bu ferah koku ile hem evin mis gibi kokuyor hem sen rahatlıyorsun. Evde huzuru koklayacağın bir okyanus kokusu, en sevdiğin yer olan deniz kenarında gibi hissettiriyor.

Senin evin tarçın kokmalı!

Sen tam bir ev insanısın. Yani evinin sıcaklığını hiçbir yerde bulamıyorsun. Evin o sıcacık atmosferi aslında seni yansıtıyor. Çünkü sen de sıcak ve samimi birisin. Çevrendekilere karşı şefkatli yapın ile herkes senin yanında kendini evinde gibi hissediyor. Sen evini sadece dört duvar olarak görmüyorsun, senin için ev sıcak bir yuva ve mutluluk demek asıl olarak. O yüzden evin böyle iç ısıtan bir kokuya sahip olmalı. Yani senin evin tarçınlı çörek gibi kokmalı.

Senin evin çiçek bahçesi gibi kokmalı!

Sen tam bir doğa aşığısın. Bahar geldiğinde içinde açan çiçeklerden bahsetmemize gerek yok herhalde. Baharın gelmesi sana enerji veriyor. Her zaman pozitif bir bakış açın var, onu da söyleyebiliriz. Eee böyle birinin evi tabii ki çiçek gibi kokmalı. Evine kapıdan girdiğimiz anda kendimizi sanki bir bahçeye girmiş gibi hissediyoruz. Bu çiçek kokularının sana verdiği huzuru başka bir şeyde bulmak da zor. O yüzden senin evinin kokusu çiçekler olmalı!

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