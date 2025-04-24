Senin Evin Ne Kokmalı?

Sen tam bir ev insanısın. Yani evinin sıcaklığını hiçbir yerde bulamıyorsun. Evin o sıcacık atmosferi aslında seni yansıtıyor. Çünkü sen de sıcak ve samimi birisin. Çevrendekilere karşı şefkatli yapın ile herkes senin yanında kendini evinde gibi hissediyor. Sen evini sadece dört duvar olarak görmüyorsun, senin için ev sıcak bir yuva ve mutluluk demek asıl olarak. O yüzden evin böyle iç ısıtan bir kokuya sahip olmalı. Yani senin evin tarçınlı çörek gibi kokmalı.