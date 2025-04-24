Senin Evin Ne Kokmalı?
Evlerimiz bazen kötü kokabiliyor. İçeride yapılan yemekler, yeterince havalandırmamak evlerin kötü kokmasına neden olabiliyor. Ama bunu değiştirmek aslında çok kolay. Evine uygun kokularla evinin mis gibi kokmasını sağlayabilirsin. Peki senin evine uygun koku hangisi, bunu biliyor musun? Bilmiyorsan seni hemen teste alalım!
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1. Önce seni sana soralım. Tek kelime ile kendini anlat desek...
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2. Bu içeceklerden hangisini tercih edersin peki?
3. Misafirlerinin evin hakkındaki düşüncesini tahmin et bakalım!
4. Evinin en çok hangi alanı seni rahatlatıyor?
5. Evini bir kelimeyle tanımla desek ne dersin?
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6. Şimdi de bu karakterlerden birini seç bakalım...
7. Bu hafta bir boşluğun oldu diyelim, onu nasıl değerlendirirsin?
8. İdeal tatilini de öğrenelim mi?
9. Senin için sabahların nasıl başlar?
10. Son sorumuz da gelsin o zaman. Müzik tarzın ne onu da bir söyle bakalım...
Senin evin beyaz sabun kokmalı!
Senin evin okyanus kokmalı!
Senin evin tarçın kokmalı!
Senin evin çiçek bahçesi gibi kokmalı!
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