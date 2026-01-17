Robot Süpürge Nasıl Çalışır? Robot Süpürgelerin Çalışma Prensibini Anlatıyoruz!

Robot süpürgeler, ev temizliğinde konforu ve kolaylığı bir üst noktaya taşıyan akıllı cihazlar. Ama çoğumuz onları tek tuşla çalışan basit makineler gibi görüyoruz. Oysa arka planda oldukça gelişmiş bir teknoloji, sensörler, yazılımlar ve algoritmalar birlikte çalışıyor.

Bir robot süpürgenin evi nasıl tanıdığını, nereye gideceğine nasıl karar verdiğini ve temizliği nasıl planladığını merak ediyorsan, işin mutfağına iniyoruz. İşte robot süpürgelerin çalışma prensibini adım adım anlattığımız detaylı rehber. 👇