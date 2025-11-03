Rena Taghiyeva ile Işığın Sezgisel Dokunuşu Üzerine
Tetiana Shendryk, Işığın Sezgisel Katmanları, Azerbaycan Rüzgârlarında Bir Felsefe
“Benim için sanat, içimizdeki hisleri göstermenin bir yolu, duygularla gerçeklik arasında bir köprü. Resimlerimde ister manzaralar ister natürmortlar, ister portreler olsun, insan duygularını ve deneyimlerini yansıtan imgeler aktarmaya odaklanıyorum. Son zamanlarda kadın portrelerini inceliyor, onların içsel güçlerini, hassasiyetlerini ve duygularının karmaşıklığını yakalıyorum. Her resim, izleyiciyi düşünmeye, diyaloğa girmeye ve çalışmalarımda kişisel bir şeyler keşfetmeye davet ediyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sanatın, duygularla ışık arasında görünmez köprüler kurduğu bir dünyanın kapısından içeri adım atıyoruz…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birlikte Üretmenin Estetiği
Röportajı Fişekhane’de Yaptık
Rena Taghiyeva Kimdir?
Saint Petersburg'da doğup Azerbaycan'da uzun yıllar eğitim aldınız. Bu coğrafi ve kültürel geçiş, sanatsal yolculuğunuzu nasıl şekillendirdi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Eserlerinizde temalar iç dünyanızdan ve çevresel olaylardan besleniyor. Mekânı sadece arka plan olarak değil, kırılmış bir unsur olarak nasıl entegre ediyorsunuz?
Yağlı boya, akrilik, mürekkep, tekstil gibi çeşitli malzemelerle karışık teknikler kullanıyorsunuz. Bu çeşitliliği seçmenizin nedeni nedir ve heykel çalışmalarınız nasıl devreye giriyor?
İlham kaynağınız olarak inancı belirtiyorsunuz – dini değil, iyilik ve ışığın varlığına dair bir kesinlik. Bu inanç, çalışmalarınızı nasıl yönlendiriyor?
Eserlerinizde renklerin iyileştirme ve arındırma gücüne inanıyorsunuz. İzleyiciye vermek istediğiniz mesaj nedir ve bu, çalışmalarınızın sıcaklık, sevgi ve ışık taşımasını nasıl sağlıyor?
İyiliğin Sonsuz Lekesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video