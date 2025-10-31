Recep İvedik’in Survivor’dan Kazandığı 300 Bin TL’nin Günümüzdeki Değeri Hesaplandı!

İçerik üreticisinin merakıyla birlikte 300 bin TL’nin günümüzde aşağı yukarı 7 milyon TL’ye denk olduğunu öğrendik. Film bir hayal dünyası ürünü olsa da sizce arsa alarak mantıklı bir yatırım mı yapmış? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!