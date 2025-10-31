onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Recep İvedik’in Survivor’dan Kazandığı 300 Bin TL’nin Günümüzdeki Değeri Hesaplandı!

Recep İvedik’in Survivor’dan Kazandığı 300 Bin TL’nin Günümüzdeki Değeri Hesaplandı!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
31.10.2025 - 14:37

Recep İvedik film serisi bir dönemlere damga vuran projelerdendi. Hem vizyonda ilgi görüyor, hem de internette yayınlanmasıyla tıklanma rekorları kırıyordu. Şimdiyse @oguzataresmi adlı Instagram kullanıcısı Recep İvedik’in Survivor’dan kazandığı ödülün günümüz değerini hesaplamasıyla viral oldu. Gelin detaylara geçelim!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte o analiz 👇

Recep İvedik kazandığı parayla arsa almıştı.

Recep İvedik kazandığı parayla arsa almıştı.

İçerik üreticisinin merakıyla birlikte 300 bin TL’nin günümüzde aşağı yukarı 7 milyon TL’ye denk olduğunu öğrendik. Film bir hayal dünyası ürünü olsa da sizce arsa alarak mantıklı bir yatırım mı yapmış? Düşünceleriniz için yorumlarda buluşalım!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içeriklerimiz de ilginizi çekebilir.

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın