onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Rasim Ozan Kütahyalı "Kaypak Ruhlu Tarih Profesörü" Diyerek İlber Ortaylı'yı mı Kastetti?

Rasim Ozan Kütahyalı "Kaypak Ruhlu Tarih Profesörü" Diyerek İlber Ortaylı'yı mı Kastetti?

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
08.10.2025 - 14:00

Rasim Ozan Kütahyalı EnSonHaber'de haftalık yaptığı yorumlarına devam ediyor. 'Operasyon yapılanları görünce çok şaşıracaksınız' başlığı atılan videoda ilginç iddialar dillendirdi. Videonun en çok dikkat çeken kısmı ise tutukluluğunun devamına karar verilen gazeteci Fatih Altaylı'yla ilgiliydi. 

Altaylı'nın hapisten çıkarılması için bir profesör ve bir bürokratın kulis yaptığını hatta Recep Tayyip Erdoğan'a gittiğini öne süren Kütahyalı iddiasında adı geçen akademisyen için isim vermese de 'kaypak ruhlu tarih profesörü' ifadelerini kullandı. Pek çok kişi o ismin İlber Ortaylı olduğunu dile getirdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Rasim Ozan Kütahyalı'nın iddiaları şöyle;

Yorumlarda bu isimler hakkında iddialar da ortaya atıldı.

Yorumlarda bu isimler hakkında iddialar da ortaya atıldı.

Kütahyalı'nın isim vermeden hem muhalif hem iktidara yakın kaldığı için karakteri konusunda eleştirdiği ve 'Kaypak ruhlu tarih profesörü' dediği kişinin İlber Ortaylı olduğu öne sürüldü. İddialardaki bürokrat için de Altaylı'nın bir dönem aynı kanalda çalıştığı MSÜ Rektörü Erhan Afyoncu'yu kastettiği düşünceler arasındaydı.

Ayrıca Rasim Ozan Kütahyalı hükümete yakın olan iş insanları ve bürokratlara da operasyonlar düzenleneceğini bu gelişmeleri izleyecek olanların da şaşıracağını öne sürdü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
6
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın