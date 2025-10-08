Rasim Ozan Kütahyalı "Kaypak Ruhlu Tarih Profesörü" Diyerek İlber Ortaylı'yı mı Kastetti?

Rasim Ozan Kütahyalı EnSonHaber'de haftalık yaptığı yorumlarına devam ediyor. 'Operasyon yapılanları görünce çok şaşıracaksınız' başlığı atılan videoda ilginç iddialar dillendirdi. Videonun en çok dikkat çeken kısmı ise tutukluluğunun devamına karar verilen gazeteci Fatih Altaylı'yla ilgiliydi.

Altaylı'nın hapisten çıkarılması için bir profesör ve bir bürokratın kulis yaptığını hatta Recep Tayyip Erdoğan'a gittiğini öne süren Kütahyalı iddiasında adı geçen akademisyen için isim vermese de 'kaypak ruhlu tarih profesörü' ifadelerini kullandı. Pek çok kişi o ismin İlber Ortaylı olduğunu dile getirdi.