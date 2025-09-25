Radyoda Denk Gelince Derinlere Daldıran Şarkılar
Bazı şarkılar var, öyle her gün açıp dinlemiyorsun belki aklına bile gelmiyor. Ama radyoda denk gelip de çaldığı an, bambaşka anlara, anılara dalıp gidiyorsun. Belki bir anda camdan dışarı bakmaya başlıyorsun, ses biraz daha kısılıyor, düşünceler yükseliyor.
İşte o şarkılardan bazıları burada. Dinlerken kendinizi geçmişte bir yerlerde bulabilirsiniz, dikkat.
1. Barış Manço – Gülpembe
2. Sezen Aksu - Gidemem
3. Mazhar Alanson – Ah Bu Ben
4. Leonard Cohen – Famous Blue Raincoat
5. Nilüfer – Son Arzum
6. Candan Erçetin – Parçalandım
7. Levent Yüksel – Med Cezir
8. Melike Şahin – Tutuşmuş Beraber
9. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var
10. MFÖ – Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da
11. Kalben – Yara
12. Batu Akdeniz - Eksik
13. Dolu Kadehi Ters Tut – Gitme
