Radyoda Denk Gelince Derinlere Daldıran Şarkılar

Ceren Özer
25.09.2025 - 20:03

Bazı şarkılar var, öyle her gün açıp dinlemiyorsun belki aklına bile gelmiyor. Ama radyoda denk gelip de çaldığı an, bambaşka anlara, anılara dalıp gidiyorsun. Belki bir anda camdan dışarı bakmaya başlıyorsun, ses biraz daha kısılıyor, düşünceler yükseliyor. 

İşte o şarkılardan bazıları burada. Dinlerken kendinizi geçmişte bir yerlerde bulabilirsiniz, dikkat.

1. Barış Manço – Gülpembe

2. Sezen Aksu - Gidemem

3. Mazhar Alanson – Ah Bu Ben

4. Leonard Cohen – Famous Blue Raincoat

5. Nilüfer – Son Arzum

6. Candan Erçetin – Parçalandım

7. Levent Yüksel – Med Cezir

8. Melike Şahin – Tutuşmuş Beraber

9. Mor ve Ötesi – Bir Derdim Var

10. MFÖ – Bu Sabah Yağmur Var İstanbul’da

11. Kalben – Yara

12. Batu Akdeniz - Eksik

13. Dolu Kadehi Ters Tut – Gitme

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
