QR Kod Tuzağına Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ATM’lerde
İnternet, sosyal medya ve dijitalleşme hayatımızın her alanında sınırsız ve sonsuz kolaylıklar getirirken, başta kişisel veri güvenliği ve dolandırılma gibi birçok riski de beraberinde taşıyor. Kurumsal bir firmanın, duyurusu, ilanı, kampanyasının altına yapıştırılmış, ya da bir şekilde entegre edilmiş olan korsan bir QR kod, hayatınızı karartabilir.
Son dönemde rastladığımız siber dolandırıcılık yollarından biri de banka ve ATM’lerdeki QR kodların manipüle edilmesi.
Dijital ortamlarda hız faktörü avantaj ve risk taşır
