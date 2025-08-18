onedio
QR Kod Tuzağına Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ATM’lerde

Ümit Sanlav
18.08.2025 - 17:21

İnternet, sosyal medya ve dijitalleşme hayatımızın her alanında sınırsız ve sonsuz kolaylıklar getirirken, başta kişisel veri güvenliği ve dolandırılma gibi birçok riski de beraberinde taşıyor. Kurumsal bir firmanın, duyurusu, ilanı, kampanyasının altına yapıştırılmış, ya da bir şekilde entegre edilmiş olan korsan bir QR kod, hayatınızı karartabilir.

Son dönemde rastladığımız siber dolandırıcılık yollarından biri de banka ve ATM’lerdeki QR kodların manipüle edilmesi.

Bazı ATM’lerin ekranlarında ya da çevresinde görülen “ATM bozuk, QR ile çekin” yazıları kurumsal bir yönlendirme değil, organize bir tuzak olabilir.

Dolandırıcılar, ATM’lerin üzerine sahte QR kod etiketleri yapıştırıyor. Vatandaş bu kodu okuttuğunda, bankanın resmi uygulamasına değil, birebir taklit edilmiş sahte bir internet sitesine yönlendiriliyor. Burada kullanıcıdan banka giriş bilgileri isteniyor ve anında hesaba erişim sağlanıyor.

Bu yöntem sadece ATM’lerle sınırlı değil. QR kodlar; restoran menülerinden, afişlere, kampanya duyurularından, kargo takip linklerine kadar her ortamda manipüle edilebilir.

Dijital ortamlarda hız faktörü avantaj ve risk taşır

Hızlı ve pratik bir çözüm olan QR kodlar dikkatsiz ve güvenlik kontrolü yapılmadan kullanılırsa, dijital ortama verdiğiniz tüm verilerinize ve cebinizdeki tüm paraya açılan kapı olabilir. Bankacılık işlemlerinde QR kod kullanacaksanız mutlaka bankanızın resmi mobil uygulaması içinden işlem başlatın. Sokakta, ATM’de, afişte gördüğünüz QR kodlara güvenmeyip, ilgili kurumun onaylı web sitesinden ya da uygulaması üzerinden işlem yapmak en doğru seçenek olacaktır. Teknoloji ve dijital ortamlardaki hız faktörü bizim için olduğu kadar dolandırıcılar için de avantajdır, bizler için ayrıca risk faktörüdür.

QR Kod kullanırlen bunlara dikkat edin: 

  • QR kodu mutlaka güvenilir kaynaktan okutun.

  • Banka işlemlerinde sadece resmi mobil uygulama üzerinden işlem yapın.

  • ATM ekranında veya çevresinde gördüğünüz yönlendirme yazılarıyla QR kodlara ve reklam kampanyalarının altındaki yönlendirmelerle QR kodlara şüpheyle yaklaşın.

  • Şüpheli durumlarda ilgili kurumun müşteri hizmetlerini arayın.

Teknoloji ile hayatı kolaylaştırırken, tedbirsizlikle hayatınızı zorlaştırmayın.

