QR Kod Tuzağına Dikkat! Dolandırıcıların Yeni Yöntemi ATM’lerde

Bazı ATM’lerin ekranlarında ya da çevresinde görülen “ATM bozuk, QR ile çekin” yazıları kurumsal bir yönlendirme değil, organize bir tuzak olabilir.

Dolandırıcılar, ATM’lerin üzerine sahte QR kod etiketleri yapıştırıyor. Vatandaş bu kodu okuttuğunda, bankanın resmi uygulamasına değil, birebir taklit edilmiş sahte bir internet sitesine yönlendiriliyor. Burada kullanıcıdan banka giriş bilgileri isteniyor ve anında hesaba erişim sağlanıyor.

Bu yöntem sadece ATM’lerle sınırlı değil. QR kodlar; restoran menülerinden, afişlere, kampanya duyurularından, kargo takip linklerine kadar her ortamda manipüle edilebilir.