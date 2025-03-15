Psikolojik Sorunların Seni Ele Geçirdi mi?

Psikolojik sorunların, sanki her geçen gün seni daha da derinden ele geçirmiş gibi görünüyor. İçindeki bu karmaşık hisler ve düşünceler, adeta seni bir yanda sıkıştırmış ve kontrolünü elinden almış durumda. Başlangıçta, belki de yalnızca küçük bir kaygı ya da endişe olarak hissettin, ama zamanla bu duygular büyüdü, derinleşti ve seni içsel bir fırtınanın içine çekti. Artık her adımda seni takip eden, seni yoran ve nefesini kesen bir yük var. Kafanda sürekli dönen karanlık düşünceler, seni her an daha da kuşatıyor, kendini çaresiz ve savunmasız hissediyorsun. Bazen dışarıdan her şey normal gibi gözükse de, içsel dünyanda bir savaş var. Korkuların, kaygıların, belirsizliklerin, hatta geçmişte yaşadığın travmalar seni bir labirente hapseder gibi. Her yeni güne, tıpkı bir yük gibi, üzerine daha fazla sorumluluk, daha fazla baskı ekleniyor. Geceleri rahat bir uyku uyumak neredeyse imkansız hale geliyor, çünkü zihnin sürekli olarak seni meşgul ediyor. Kendini dış dünyadan uzak, bir tür yalnızlık içinde hissediyorsun, ama en zoru, bunun ne zaman sona ereceğini bilememen.