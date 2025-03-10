Göz alıcı yakışıklılığı ve çarpıcı oyunculuk yeteneği ile Türk dizi ve sinema dünyasının en gözde isimlerinden biri olan Çağatay Ulusoy, geniş hayran kitlesi ile dikkat çekiyor. Ancak bu durum, onun diğer ünlülerle kıyaslanmasına da yol açıyor. İşte tam da bu noktada, siz değerli okurlarımızın görüşlerine başvurmak istiyoruz. Çağatay Ulusoy, sizce hangi ünlülerden daha yakışıklı?

Yakışıklılık Anketi: Çağatay Ulusoy Kimden Daha Yakışıklı?

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