Evet/Hayır Testine Göre Zihin Sağlığın Yerinde mi?
Evet/Hayır Testine Göre Zihin Sağlığın Yerinde mi?
Beynimiz, vücudumuzun en karmaşık ve en önemli organlarından biridir. Ancak, genellikle fiziksel sağlığımıza odaklanırken, zihinsel sağlığımızı göz ardı ederiz. Yaşadığım onlarca olay bizim sağlam kalmamızı zorlaştırabilir ama kendimizi önemsersek yaşadığımız olumsuz onca şeyden kolaylıkla kurtulabiliriz.
Evet/Hayır Testine Göre Zihin Sağlığın Yerinde mi?
Haydiii!
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1. Son zamanlarda sürekli olarak endişeleniyor musun?
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2. Kendini sık sık üzgün ya da depresif hissediyor musun?
3. Düşüncelerini toplamakta zorlanıyor musun?
4. Sosyal ortamlarda kendini rahatsız ya da yalnız hissediyor musun?
5. Uyku düzeninde büyük değişiklikler oldu mu (çok uyuma ya da uyuyamama)?
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6. Gündelik işlerini yerine getirmekte zorlanıyor musun?
7. Son zamanlarda kendini hiç motivasyonsuz hissettin mi?
8. Fiziksel sağlığında, stres yüzünden bir değişiklik oldu mu (baş ağrıları, mide problemleri)?
9. İnsanlarla iletişim kurmakta zorlanıyor musun?
10. Geleceğe dair umudun azaldı mı?
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Senin zihin sağlığın gayet yerinde!
Senin zihin sağlığın yerinde değil!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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