Psikolojik Bozukluk Belirtilerin Tehlikeli Derecede mi?
Günlük hayatımızda hepimiz zaman zaman stres, üzüntü ya da kaygı yaşayabiliriz. Ancak bazı durumlarda bu duyguların ve davranışların şiddeti, süresi veya yoğunluğu hayat kalitemizi ciddi şekilde etkileyebilir. Psikolojik bozukluklar, doğru tanı ve destek alınmadığında yaşamı zorlaştırabilir ve kişinin hem ruh sağlığını hem de fiziksel sağlığını tehdit edebilir. Bu test, yaşadığınız belirtilerin ne kadar ciddi olabileceğini anlamanıza yardımcı olmak için hazırlandı.
Not: Bu test eğlence amaçlıdır!
Sende bu belirtilerden hangileri var?
Psikolojik bozukluğun düşük seviyede!
Psikolojik bozukluğun orta seviyede!
Psikolojik bozukluğun yüksek seviyede!
