Psikolojik Bozukluk Belirtilerin Tehlikeli Derecede mi?

Bir anda kendini adeta bir labirentin içerisinde bulabilirsin. Bu labirentin adı ise psikolojik bozukluklar. Kendine dair bazı değişiklikler fark ediyor olabilirsin. Belki de daha önce hiç hissetmediğin bir huzursuzluk, belki de sürekli bir yorgunluk hali... İşte bu belirtiler, psikolojik bozuklukların habercisi olabilir. Bu durum, hayatının her alanında seni etkileyebilir. Günlük yaşamında belki de daha önce hiç yaşamadığın zorluklarla karşılaşıyorsun. Basit bir işi bile yapmak için kendini zorluyor olabilirsin. Bu da hayat kaliteni düşürüyor ve yaşam enerjini tüketiyor olabilir.