Günlük hayatta duygularımızı ifade etme şeklimiz, ilişkilerimizi ve iç dünyamızı derinden etkiler. Bazı insanlar öfke ya da rahatsızlık hissettiklerinde bunu açıkça dile getirirken, bazıları daha dolaylı ve örtük yollarla tepkilerini gösterir. İşte bu noktada pasif-agresif davranışlar devreye girer.

Psikoloji Testi: Ne Kadar Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin?

Haydiii!