Psikoloji Testi: Ne Kadar Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin?
Günlük hayatta duygularımızı ifade etme şeklimiz, ilişkilerimizi ve iç dünyamızı derinden etkiler. Bazı insanlar öfke ya da rahatsızlık hissettiklerinde bunu açıkça dile getirirken, bazıları daha dolaylı ve örtük yollarla tepkilerini gösterir. İşte bu noktada pasif-agresif davranışlar devreye girer.
Haydiii!
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Birisi seni kızdırdığında, genellikle nasıl tepki verirsin?
4. Bir iş arkadaşın seni haksız yere eleştirirse ne yaparsın?
5. İnsanlarla anlaşmazlık yaşadığında nasıl davranırsın?
6. Sevmediğin birine “iyiyim” dediğinde aslında ne hissedersin?
7. Birine yapıcı eleştiri yapmak istediğinde nasıl davranırsın?
8. Birisi sana haksızlık ettiğinde ne yaparsın?
9. Duygularını açıkça belli eder misin?
10. Son olarak çok sık tartışır mısın?
0-10 puan: Neredeyse Pasif-Agresif Değilsin!
11-20 puan: Hafif Pasif-Agresif Eğilimlerin Var!
21-30 puan: Orta Derecede Pasif-Agresifsin!
31-40 puan: Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin!
