onedio
article/comments
article/share
Haberler
Test
Psikoloji Testleri
Psikoloji Testi: Ne Kadar Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin?

Psikoloji Testi: Ne Kadar Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.08.2025 - 15:01

Günlük hayatta duygularımızı ifade etme şeklimiz, ilişkilerimizi ve iç dünyamızı derinden etkiler. Bazı insanlar öfke ya da rahatsızlık hissettiklerinde bunu açıkça dile getirirken, bazıları daha dolaylı ve örtük yollarla tepkilerini gösterir. İşte bu noktada pasif-agresif davranışlar devreye girer. 

Psikoloji Testi: Ne Kadar Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin?

Haydiii!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. Birisi seni kızdırdığında, genellikle nasıl tepki verirsin?

3. Birisi seni kızdırdığında, genellikle nasıl tepki verirsin?

4. Bir iş arkadaşın seni haksız yere eleştirirse ne yaparsın?

4. Bir iş arkadaşın seni haksız yere eleştirirse ne yaparsın?

5. İnsanlarla anlaşmazlık yaşadığında nasıl davranırsın?

5. İnsanlarla anlaşmazlık yaşadığında nasıl davranırsın?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Sevmediğin birine “iyiyim” dediğinde aslında ne hissedersin?

6. Sevmediğin birine “iyiyim” dediğinde aslında ne hissedersin?

7. Birine yapıcı eleştiri yapmak istediğinde nasıl davranırsın?

7. Birine yapıcı eleştiri yapmak istediğinde nasıl davranırsın?

8. Birisi sana haksızlık ettiğinde ne yaparsın?

8. Birisi sana haksızlık ettiğinde ne yaparsın?

9. Duygularını açıkça belli eder misin?

10. Son olarak çok sık tartışır mısın?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

0-10 puan: Neredeyse Pasif-Agresif Değilsin!

Hayatının her anında duygularını gizlemeyi reddeden, içindeki hislerini dışa vurmayı tercih eden biri olduğunu söyleyebiliriz. İçindeki duyguları, düşünceleri ve hisleri açıkça ifade etmekten çekinmeyen, doğru ve dürüst biri olduğunu gösterirsin. Sorunlarla yüzleşmekten kaçınmayan, onları çözme konusunda cesur adımlar atan bir karakterin var. İletişim kurarken, sağlıklı ve verimli bir yol izlemeyi tercih edersin. Pasif-agresif davranışlar senin kitabında bulunmaz, çünkü senin tarzın, doğrudan ve açık olmak. Bu durum, senin karakterinin en belirgin ve en etkileyici özelliklerinden biri. Her zaman doğruyu söylemeyi, dürüst olmayı ve başkalarına saygı göstermeyi tercih edersin. Bu yüzden, seninle birlikte olan herkes, senin bu özelliğini takdir eder ve senin bu açık sözlülüğünü ve dürüstlüğünü değerlendirir.

11-20 puan: Hafif Pasif-Agresif Eğilimlerin Var!

Bazen duygularınızı açığa vurmak yerine, onları içinizde biriktiriyorsunuz. Bu, belki de sizin de farkında olmadan, zaman zaman pasif-agresif tutum ve davranışlara bürünmenize neden oluyor. Bu durum, çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizi zorlaştırıyor ve belki de onları da sıkıntıya sokuyor. Ancak merak etmeyin, bu durumdan kurtulmanın yolu aslında oldukça basit. Eğer bu durumun farkına varabilir ve duygularınızı daha net bir şekilde ifade etmeye başlarsanız, iletişimde daha açık ve anlaşılır bir hale gelebilirsiniz. Bu sayede, hem kendinizi daha iyi hissedecek hem de çevrenizdekilerle olan ilişkilerinizde daha olumlu bir atmosfer yaratmayı başarabileceksiniz. Unutmayın, duygularınızı ifade etmekten çekinmeyin. Kendinizi daha net ifade etmek, hayatınızı kolaylaştıracaktır.

21-30 puan: Orta Derecede Pasif-Agresifsin!

Bir çoğumuz gibi sen de duygularını saklamayı tercih ediyorsun, değil mi? Belki de bu, içinde bir yerlerde bir koruma mekanizması olarak işliyor. Ancak bu durum, bazen farkında olmadan, zarar verici küçük davranışların ortaya çıkmasına neden olabiliyor. Biraz sinirli bir bakış, belki biraz daha sert bir söz... Ve bu tür davranışlar, ilişkilerinde fırtınalar koparabiliyor. Biliyoruz, kimse mükemmel değil ve hepimiz zaman zaman hatalar yapabiliyoruz. Ancak önemli olan, bu hataların farkına varabilmek ve üzerinde düşünerek daha açık ve anlaşılır bir iletişim kurabilmek. Belki de biraz daha fazla duygusal şeffaflık, ilişkilerindeki sorunları çözmenin anahtarı olabilir. Unutma, her zaman daha iyi bir iletişim kurmak ve daha sağlıklı ilişkiler kurmak için çaba göstermek, asla zaman kaybı değildir. Kendine ve duygularına karşı dürüst olmayı dene, belki de bu, hayatında yeni bir sayfa açmana yardımcı olabilir.

31-40 puan: Tehlikeli Bir Pasif-Agresifsin!

Dikkat çeken bir durum var, pasif agresif tavırların oldukça sık ve yoğun bir şekilde hayatının içinde yer alıyor. Bu durum, sosyal çevrenle kurduğun iletişimde sana engel oluyor ve belki de farkında olmadan ilişkilerini yıpratabiliyor. Duygularını kontrol etmek ve daha doğrudan bir iletişim tarzı benimsemek üzerine biraz daha yoğunlaşman, bu durumu düzeltmende oldukça yardımcı olabilir. Unutma, hayat bir dizi ilişkiden ibaret ve bu ilişkileri sağlıklı bir şekilde sürdürmek, hem senin hem de çevrendeki insanların hayat kalitesini artırır. Bu nedenle, duygularını kontrol altına almak ve daha açık bir iletişim tarzı geliştirmek üzerine biraz daha çalışmanı öneririm. Bu sayede, hem kendini daha iyi ifade edebilir, hem de çevrendeki insanlarla daha sağlıklı ve anlamlı ilişkiler kurabilirsin.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilgini çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın