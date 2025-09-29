Post-Gaslighting Toplum: Kolektif Anksiyete, Gerçeklik Krizi ve Yeni Direniş Dili

Psikoloji literatürü, gaslighting’i kişinin kendi hafızasına ve yargısına duyduğu güveni sistematik biçimde zedelemek olarak tanımlar (Abramson, 2014). Toplumsal ölçekte ise bu, sürekli değişen gündemler, çelişkili açıklamalar ve manipüle edilmiş görseller üzerinden işliyor. Dün yalan denilen bilgi, bugün “doğru” diye sunuluyor. Krizlerin sorumlusu “hiç yaşanmamış gibi” unutturuluyor. İnsanlar kendi hafızalarına güvenemedikleri için, otoriteye daha çok bağımlı hâle geliyor. Bu da bireysel travmadan öte, kolektif bir bellek travması yaratıyor.

Gaslighting’in sonucunda oluşan en belirgin duygu, anksiyete. “Gerçek”in kayganlaştığı bir toplumda, insanlar kendi gözlemlerine değil, dışarıdan gelen onaya yaslanmak zorunda kalıyor. Bu da sürekli teyakkuz hâline, yani toplumsal bir panik atağa dönüşüyor.

Günümüzde artan “komplo teorileri” de aslında bu güvensizlik ortamının yan ürünü. İnsanlar, bir sabit hakikat bulabilmek için her ipucuna sarılıyor.