onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Pop Kültürün Ne Kadar İyi?

etiket Pop Kültürün Ne Kadar İyi?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
04.02.2026 - 22:01

Pop müzik benim ikinci adımdır diyenler buraya çünkü Onedio'nun en keyifli testlerinden birini yapıyoruz. Bakalım bu pop müzik testinden kaç doğru yapabileceksiniz... Sonucu yorumlara yazmayı sakın unutmayın, hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Önce kolaydan başlayalım... Eurovision Şarkı Yarışması’nı Türkiye adına kazanan sanatçı kimdir?

Madonna hangi lakapla anılır?

Michael Jackson’ın en çok satan albümü hangisidir?

Ajda Pekkan’ın lakabı hangisidir?

Kenan Doğulu’nun “Çakkıdı” şarkısı hangi dönemde büyük hit olmuştur?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lady Gaga’nın gerçek adı nedir?

Taylor Swift hangi müzik türüyle kariyerine başlamıştır?

“Yalnızlık Senfonisi” şarkısı hangi Türk sanatçıya aittir?

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın