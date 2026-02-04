Pop Kültürün Ne Kadar İyi?
Pop müzik benim ikinci adımdır diyenler buraya çünkü Onedio'nun en keyifli testlerinden birini yapıyoruz. Bakalım bu pop müzik testinden kaç doğru yapabileceksiniz... Sonucu yorumlara yazmayı sakın unutmayın, hazırsanız başlıyoruz!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Önce kolaydan başlayalım... Eurovision Şarkı Yarışması’nı Türkiye adına kazanan sanatçı kimdir?
Madonna hangi lakapla anılır?
Michael Jackson’ın en çok satan albümü hangisidir?
Ajda Pekkan’ın lakabı hangisidir?
Kenan Doğulu’nun “Çakkıdı” şarkısı hangi dönemde büyük hit olmuştur?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Lady Gaga’nın gerçek adı nedir?
Taylor Swift hangi müzik türüyle kariyerine başlamıştır?
“Yalnızlık Senfonisi” şarkısı hangi Türk sanatçıya aittir?
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın