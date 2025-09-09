Pickleball: Dünyanın En Hızlı Yükselen Sporu Türkiye’de!
Spor dünyasında son yılların en dikkat çeken yükselişi, hiç kuşkusuz pickleball’a ait. Eğlenceyi, stratejiyi ve sosyalleşmeyi bir araya getiren bu dinamik raket sporu, kısa sürede milyonların tutkusu haline geldi. Tenis, badminton ve masa tenisinin en keyifli yanlarını harmanlayan pickleball; kolay öğrenilmesi, her yaş grubuna hitap etmesi ve sağladığı güçlü toplumsal bağlarla yalnızca bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak öne çıkıyor. Bugün artık Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla oynanan pickleball, sporda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.
Şimdi gelin, bu sporun ülkemizdeki yolculuğunu yakından tanıyalım ve Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör’ün değerlendirmeleriyle geleceğe dair vizyonuna kulak verelim.
Pickleball Nedir?
Pickleball Nasıl Oynanır?
Türkiye’de Pickleball
Pickleball Türkiye İçin Neden Önemli?
