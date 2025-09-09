Pickleball: Dünyanın En Hızlı Yükselen Sporu Türkiye’de!

Pickleball, tenis, badminton, squash ve masa tenisinin eğlenceli bir birleşimi olarak doğan bir raket sporudur. 13.4m uzunluğunda 6.10m genişliğinde ortanda 91.5cm yükseklikte file üstünden, özel raket ve delikli bir plastik topla oynanan bir spordur. Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği bu spor, kolay öğrenilmesi, eğlenceli olması ve sosyalleştirmesiyle son 100 yılın en hızlı yayılan spor branşı oldu.

Pickleball Ne Zaman ve Nerede Başladı?

Pickleball, 1965 yılında ABD’nin Washington eyaletinde doğdu. Başlangıçta bir aile oyunu olarak tasarlanan bu spor, kısa sürede Dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri haline geldi. Bugün ise 77’den fazla ülkede oynanıyor ve her yıl milyonlarca yeni oyuncu pickleball ile tanışıyor.