Pickleball: Dünyanın En Hızlı Yükselen Sporu Türkiye’de!

Çağın Altuğ
Çağın Altuğ
09.09.2025 - 10:47

Spor dünyasında son yılların en dikkat çeken yükselişi, hiç kuşkusuz pickleball’a ait. Eğlenceyi, stratejiyi ve sosyalleşmeyi bir araya getiren bu dinamik raket sporu, kısa sürede milyonların tutkusu haline geldi. Tenis, badminton ve masa tenisinin en keyifli yanlarını harmanlayan pickleball; kolay öğrenilmesi, her yaş grubuna hitap etmesi ve sağladığı güçlü toplumsal bağlarla yalnızca bir spor değil, aynı zamanda bir yaşam kültürü olarak öne çıkıyor. Bugün artık Türkiye’nin dört bir yanında büyük bir coşkuyla oynanan pickleball, sporda yeni bir dönemin kapılarını aralıyor.

Şimdi gelin, bu sporun ülkemizdeki yolculuğunu yakından tanıyalım ve Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcisi Davut Güngör’ün değerlendirmeleriyle geleceğe dair vizyonuna kulak verelim.

Pickleball Nedir?

Pickleball, tenis, badminton, squash ve masa tenisinin eğlenceli bir birleşimi olarak doğan bir raket sporudur. 13.4m uzunluğunda 6.10m genişliğinde ortanda 91.5cm yükseklikte file üstünden, özel raket ve delikli bir plastik topla oynanan bir spordur. Her yaştan bireyin rahatlıkla oynayabileceği bu spor, kolay öğrenilmesi, eğlenceli olması ve sosyalleştirmesiyle son 100 yılın en hızlı yayılan spor branşı oldu. 

Pickleball Ne Zaman ve Nerede Başladı?

Pickleball, 1965 yılında ABD’nin Washington eyaletinde doğdu. Başlangıçta bir aile oyunu olarak tasarlanan bu spor, kısa sürede Dünyanın en hızlı büyüyen sporlarından biri haline geldi. Bugün ise 77’den fazla ülkede oynanıyor ve her yıl milyonlarca yeni oyuncu pickleball ile tanışıyor.

Pickleball Nasıl Oynanır?

Pickleball, düz zemin olan açık ve kapalı alanlarda oynanabilir. 

Pickleball: 7’den 90+’a Herkes İçin Uygun Yeni Nesil Raket Sporu

Pickleball, dünyanın en hızlı yayılan sporlarından biri olarak dikkat çekiyor. 7 yaşından 90 yaş ve üzerine kadar her yaş grubuna hitap edebilen bu dinamik spor, hem eğlenceli hem de erişilebilir yapısıyla öne çıkıyor.

Oyunda tek erkekler, tek kadınlar, çift erkekler, çift kadınlar ve mix (kadın-erkek karışık) kategorilerinde mücadele edilebiliyor. Böylece hem bireysel hem de takım ruhunu öne çıkaran bir spor deneyimi sunuluyor.

Pickleball’un en önemli özelliklerinden biri ise gücün değil stratejinin ön planda olması. Bu yönüyle kadın ve erkek sporcuların eşit şartlarda mücadele edebildiği, sosyal yönü güçlü, rekabeti ise üst seviyede yaşatan bir spor olarak öne çıkıyor.

Kolay öğrenilebilmesi, kısa sürede oyun keyfinin yakalanması ve dostane bir rekabet ortamı oluşturması sayesinde pickleball, dünyada milyonlarca insanın tercih ettiği yeni nesil bir spor dalı haline gelmiştir.

Pickleball Ekipmanları Nelerdir? 

Düz zemine kurulacak bir saha da file, fiber, ya da karbon fiber pickleball raketi ve delikli pickleball topu

Türkiye’de Pickleball

Uluslararası Pickleball Federasyonları Türkiye Temsilcilsi Davut Güngör ile 2022 yılında başlayan yolculuk ile kısa sürede büyük bir ivme yakaladı. (Daha önce başlatılan çalışmalar şehirlerde ya da kısıtlı bölgelerde yürütüldüğü için yaygınlaşamadı) 

Bugün 81 ilde düzenlenen etkinliklerle yüz binlerce kişi pickleball oynuyor. Belediyeler, üniversiteler, spor kulüpleri, okullar, yaşlı bakım merkezleri ve engelli bireylere yönelik programlarla pickleball, Türkiye’nin dört bir yanında sevgiyle benimsendi.

Üstelik sadece spor olarak değil; sosyal sorumluluk, her yaş ve her kesimden bireylerin gelişimi, engelli bireylerin hayata katılımı ve uluslararası spor organizasyonlarının yapılması ile pickleball, Türkiye’de yepyeni bir pencere açtı.

Biz Kimiz? 

Uluslararası Pickleball Federasyonları’nın Türkiye’deki resmi temsilciliğini üstlenen Pickleball Türkiye, sporu yalnızca bir oyun olarak değil; dayanışma, fırsat eşitliği ve toplumsal gelişim için bir araç olarak görmektedir.

Türkiye’nin 81 ilinde ve dünyanın 77 ülkesiyle iş birliği içerisinde yürütülen çalışmalarla;

  • Ülkemizin uluslararası turnuvalarda etkin şekilde temsil edilmesi,

  • Her yaştan ve her kesimden bireyin spora teşvik edilmesi,

  • Sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılması,

  • Sporda fırsat eşitliği anlayışıyla her bireyin başarıya erişebilmesi,

  • Sosyal iletişimin güçlendirilmesi ve toplumsal bağların kuvvetlendirilmesi hedeflenmektedir.

Pickleball Türkiye, yalnızca sportif başarıya odaklanmakla kalmayıp; etik değerler, empati, yardımlaşma ve iş birliğini önceliklendirerek toplumsal kalkınmaya katkı sunmayı misyon edinmiştir.

Bu doğrultuda; okullar, üniversiteler, yaşlı bakım merkezleri, dezavantajlı bölgeler, engelli ve özel gereksinimli bireyler için projeler geliştirmekte, toplumun unutulmaya yüz tutmuş değerlerini yeniden canlandırmak amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

Pickleball Türkiye olarak inancımız, sporun birleştirici gücüyle daha sağlıklı, daha güçlü ve daha adil bir toplum inşa etmektir.

Pickleball Türkiye İçin Neden Önemli?

Çünkü pickleball sadece bir spor değil; aynı zamanda bir köprü.

  • Gençlerle yaşlıları,

  • Kadınlarla erkekleri,

  • Engelli bireylerle toplumun tamamını bir araya getiren, kapsayıcı ve eğlenceli bir oyun.

Türkiye’nin sporda fırsat eşitliği ve uluslararası alanda görünürlüğü açısından pickleball, geleceğin en güçlü hikâyelerinden birini yazacağına inanıyoruz.

Ve Bugün Geldiğimiz Nokta… 

“Herkes hayalleri kadar büyür…”

2022’de büyük bir hayalle çıktığımız bu yol, kat edilen yüzbinlerce km ile milyonların yüreğine dokunan bir hikâyeye dönüştü. 81 ilde düzenlenen yüzlerce etkinlikte, yüzbinlerce bireyin gözlerindeki umutla büyüyen bu serüvene dönüştü.

Bugün pickleball ile spora erişimi kolaylaştıran bir yapı ile; binlerce okulda, kulüplerde, belediyelerde, yaşlı bakım merkezlerinde, özel gereksinimli ve engelli bireylerle, ülkemizin her köşesinde, her yaştan ve her kesimden insana ulaştıysa… Bu, emeğin, inancın, dayanışmanın, paylaşmanın, vizyonun ve fedakârlığın bir eseridir.

“Bu başarı; il ve ilçe temsilcilerimizin özverili çalışmaları, eğitmenlerimizin gayreti ve her türlü zorluğa rağmen yanımızda olan gönüllülerimizin fedakârlığı sayesinde mümkün olmuştur.

Birlikte attığımız her adım, geleceğe bırakılacak en değerli mirastır.”— Davut Güngör

