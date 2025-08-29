Pes Artık! Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta Açtığı Canlı Yayında Düğünü İçin Takı Topladı!
Mehmet Ali Erbil dün kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'la sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. Bugün Erbil, düğün sabahında TikTok üzerinden açtığı canlı yayına katılanlardan 'düğün' takısı topladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti dün gerçekleşen nikâhlarıyla çok konuşuldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Nikâh olaydı ama nikâh sonrası Erbil başka bir olay yarattı ve düğün sabahı TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, katılımcılardan düğün takısı istedi.
Ve tabii ki sosyal medya yaşanan bu olaya sessiz kalamadı:
👇🏻
👇🏻
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇🏻
👇🏻
👇🏻
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın