Pes Artık! Mehmet Ali Erbil, TikTok'ta Açtığı Canlı Yayında Düğünü İçin Takı Topladı!

Magazin
Ceyda
Ceyda - Onedio Üyesi
29.08.2025 - 16:32

Mehmet Ali Erbil dün kendisinden 40 yaş küçük olan Gülseren Ceylan'la sade bir nikâh töreniyle evlenmişti. Bugün Erbil, düğün sabahında TikTok üzerinden açtığı canlı yayına katılanlardan 'düğün' takısı topladı.

Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti dün gerçekleşen nikâhlarıyla çok konuşuldu.

Nikâhın her detayı çok konuşuldu. Misafirler, nikâh pastası, dekorasyonlar... Ve tabii bu kadar olaylı bir çiftin evlenmesi de büyük olay olmuştu.

Nikâh olaydı ama nikâh sonrası Erbil başka bir olay yarattı ve düğün sabahı TikTok üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında, katılımcılardan düğün takısı istedi.

Kimisi bu hareketi komik buldu, kimisi de ciddiye alarak rahatsız edici olduğunu söyledi. Mehmet Ali Erbil'i eski programlarındaki halini de bildiğimiz için bunu tamamen espri şeklinde algıladık. Acaba ne kadar topladı?

Ve tabii ki sosyal medya yaşanan bu olaya sessiz kalamadı:

