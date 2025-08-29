Eleştiri Üstüne Eleştiri: Uğur Işılak'ın Neşet Ertaş Hakkında Söylediği Sözler Unutulmadı!
Türk halk müziği sanatçısı ve aynı zamanda siyasetçi olan Uğur Işılak, yıllar önce katıldığı bir programda Neşet Ertaş hakkında bazı sözler söylemişti. Bu açıklamalar o dönemde çok dikkat çekmişti ama şimdi yeniden gündeme geldi ve hala birçok eleştiri almaya devam ediyor.
Uğur Işılak, yıllar önce katıldığı programda Neşet Ertaş’ın sadece mahalli türkü söyleyen bir sanatçı olduğunu, bu nedenle tam anlamıyla “Ozan” kimliğiyle örtüşmediğini dile getirmişti.
Yıllar önce söylenen bu sözler, Instagram'da yeniden gündem oldu ve altına konuyla ilgili yorumlar geldi:
