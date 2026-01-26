Penguen ve Tekilliği Bize Ne Söylüyor?

Bu penguen “yalnız” değildir; kopmuştur. Koloni hâlâ vardır. Güven, ritim, yön oradadır. Kopuş, çoğu danışanımın tarif ettiği şeye benziyor: “İnsanlar var ama ben artık orada değilim.”

Bu, ilişkisel bir ayrışmaya eşlik eden kendi melankolisiyle özgürleşme haline benzer. Evet biz de bu penguen gibi alıp başımızı nereye olduğunu düşünmeden gitmek isteyebiliriz. Bunun onlarca otantik nedeni olabilir. Bulunduğun topluma fikir ve seçimlerinle ‘artık’ benzemediğinde iki seçim vardır. Birincisi dışlanmayı göze almaktır. Ve özgürlük sanırım bu ölüme en yakın korkuyu göze aldığımızda kazanabildiğimiz bir değerdir. Yolu uzun ve deneyimlerime göre oldukça külfetli, karmaşıktır. Bana kalırsa sırf bu nedenle kendi özgürlüğümüzden fena halde korkarız. İkinci yol da artık birlikte yaşadıklarına benzemediğinle yüzleşip kendi hikayeni kendi yolculuğundan yazmaktır. Daha önce yürümediğin bir yoldan yürümek hem özgür hem de ürkütücü olabilir. Bu yüzden bu penguen gibi arkamıza dönüp bakmak isteriz. Penguen ne güzel bir metafor kuşağı yarattı. Benim kalbime işleyenler satırlarıma yetişemiyor.

Utanç: “Yanlış olan benim”

Utanç, “kötü bir şey yaptım”dan ziyade “ben kötüyüm” demektir. Sahnedeki yürüyüş, tam da bu içsel anlatıyı çağırır:

“Ben uyumsuzum, fazlayım, bozuk olan benim; o yüzden çekiliyorum.”

Bu klip, seanslarda sık duyduğum cümlelerin görsel karşılığı adeta:

• “Kimseye yük olmak istemiyorum.”

• “Orada olmamam daha iyi.”

• “Ben uyamıyorum.”

Utanç yaşayan kişi çoğu zaman kavgayla değil, sessiz bir geri çekilmeyle ortamdan ayrılır. Penguenin sessizliği bu yüzden bu kadar tanıdık geliyor bize. Özgün ve uzun ömürlü olmak kolay değildir. Penguenin yalnızlığına bakınca içinizde ne oldu bilmiyorum. Ben o yalnızlığı hüzne ve kedere teslim etmek yerine kucağıma almak ve sarılmak istedim. Korkma, asla yalnız değilsin. Asla yalnız değiliz. Hepimiz kusurluyuz. Hepimizin canı yanıyor.