Pencereye Vuran Yağmur Damlaları Eşliğinde Kitap Okunacak Playlist

Sonbaharda yağmurun sesine usulca açılan pencereler, hafif bir serinlik ve dışarıdaki sessizliğin içeriye taşıdığı huzur… Böyle anlarda eline bir kitap aldığında zamanın yavaşladığını hissedersin. Sayfaların hışırtısı, yağmurun sakinleştirici melodisi ve kulaklığında hafif tınılarla dolu bir playlist…
Bu liste tam da o anlara eşlik etmek, kafanı dağıtmadan, ruhunu sakinleştirerek kitap okumanı daha keyifli hâle getirmek için hazırlandı!
1. Evgeny Grinko - Sail on the Roof
2. Yann Tiersen - La Veillée
3. Je te laisserai des mots - Patrick Watson
4. Andrea Romano - Beethoven (Moonlight Sonata)
5. Ludovico Einaudi - Experience
6. Sufjan Stevens - Fourth Of July
7. liana flores - rises the moon
8. Lumière - Stephan Moccio
9. Time Machine - Noel Aspensen
10. Remembrance - Balmorhea
11. Erkan Oğur - Gnossienne No. 1
12. Donovan Woods - Portland, Maine
13. Franz Gordon - The French Library
14. Billie Marten - Vanilla Baby
15. Somewhere in Between - Jacob LaVallee
