Pencereye Vuran Yağmur Damlaları Eşliğinde Kitap Okunacak Playlist

Ceren Özer
29.10.2025 - 23:01

Sonbaharda yağmurun sesine usulca açılan pencereler, hafif bir serinlik ve dışarıdaki sessizliğin içeriye taşıdığı huzur… Böyle anlarda eline bir kitap aldığında zamanın yavaşladığını hissedersin. Sayfaların hışırtısı, yağmurun sakinleştirici melodisi ve kulaklığında hafif tınılarla dolu bir playlist… 

Bu liste tam da o anlara eşlik etmek, kafanı dağıtmadan, ruhunu sakinleştirerek kitap okumanı daha keyifli hâle getirmek için hazırlandı!

1. Evgeny Grinko - Sail on the Roof

2. Yann Tiersen - La Veillée

3. Je te laisserai des mots - Patrick Watson

4. Andrea Romano - Beethoven (Moonlight Sonata)

5. Ludovico Einaudi - Experience

6. Sufjan Stevens - Fourth Of July

7. liana flores - rises the moon

8. Lumière - Stephan Moccio

9. Time Machine - Noel Aspensen

10. Remembrance - Balmorhea

11. Erkan Oğur - Gnossienne No. 1

12. Donovan Woods - Portland, Maine

13. Franz Gordon - The French Library

14. Billie Marten - Vanilla Baby

15. Somewhere in Between - Jacob LaVallee

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
