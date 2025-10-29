Pencereye Vuran Yağmur Damlaları Eşliğinde Kitap Okunacak Playlist

Sonbaharda yağmurun sesine usulca açılan pencereler, hafif bir serinlik ve dışarıdaki sessizliğin içeriye taşıdığı huzur… Böyle anlarda eline bir kitap aldığında zamanın yavaşladığını hissedersin. Sayfaların hışırtısı, yağmurun sakinleştirici melodisi ve kulaklığında hafif tınılarla dolu bir playlist…

Bu liste tam da o anlara eşlik etmek, kafanı dağıtmadan, ruhunu sakinleştirerek kitap okumanı daha keyifli hâle getirmek için hazırlandı!