Pazarda Tanesi 80, Tarlada 5 Lira: Hepsi Çiftçinin Elinde Kaldı!
Kırmızı (mor) lahana, kış sofralarının vazgeçilmez bir lezzeti. İster salatalara kullanın ister turşusunu yapın mor lahana aynı zamanda son derece besleyici. Bu sene pazarlarda mor lahananın tanesi büyüklüğüne göre 70-80 liradan alıcı buluyor. Fakat tüccarlar, çitçiden tanesini 5 liraya almak istiyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bursa'da tüccarlar tanesini 5 liradan almak istedi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Satışla arasında 16 kat fark bulunuyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın