Pazarda Tanesi 80, Tarlada 5 Lira: Hepsi Çiftçinin Elinde Kaldı!

Tüccarın 5 liradan alması durumunda ise satışıyla aradaki fark, 16 kat ediyor. Yani tarlada ucuza alınan bir ürün sofraya gelene kadar 16 katına çıkmış oluyor. Birçok tüketici, mor lahananın fiyatını yüksek bulduğu için almaktan vazgeçerken diğer tarafta bu ürün, maliyeti kurtarmadığı için tarlada çürümeye terk ediliyor. Elbette bu durum da emek ve ekonomik kayıp anlamına geliyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde 25 dönüm alanda satılamadığı için tarlada kalan ve çürümeye başlayan kırmızı lahananın üreticisi Hasan Aydın, tanesine 5 lira verdikleri için anlaşamadığını söyledi. Toplaması, nakliyesi gibi maliyetler de eklendiğinde 5 liranın kendisine fayda sağlamayacağını dile getiren Aydın, 'Nakliyesini, işçiliğini kurtarmadığı için kesmedik. Ondan sonra da böyle kaldı' diyor.