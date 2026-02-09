onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Pazarda Tanesi 80, Tarlada 5 Lira: Hepsi Çiftçinin Elinde Kaldı!

Pazarda Tanesi 80, Tarlada 5 Lira: Hepsi Çiftçinin Elinde Kaldı!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.02.2026 - 10:59

Kırmızı (mor) lahana, kış sofralarının vazgeçilmez bir lezzeti. İster salatalara kullanın ister turşusunu yapın mor lahana aynı zamanda son derece besleyici. Bu sene pazarlarda mor lahananın tanesi büyüklüğüne göre 70-80 liradan alıcı buluyor. Fakat tüccarlar, çitçiden tanesini 5 liraya almak istiyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bursa'da tüccarlar tanesini 5 liradan almak istedi.

Bursa'da tüccarlar tanesini 5 liradan almak istedi.

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki semt pazarlarında mor (kırmızı) lahananın tanesi iriliğine göre 70-80 lira arasında satılıyor. Tüketicisi de bulunan mor lahana, özellikle kış aylarında bol bol satılıyor. Fakat tüccarlar, mor lahana için oldukça düşük bir fiyat belirledi.

Niğde'nin Bor ilçesindeki bir üretici, tüccarlarından kendisinden 5 liradan almak istediğini belirtti. Bu üretici,  kesim yapmama kararı aldı ve ürününü tarlada bıraktı.

Satışla arasında 16 kat fark bulunuyor!

Satışla arasında 16 kat fark bulunuyor!

Tüccarın 5 liradan alması durumunda ise satışıyla aradaki fark, 16 kat ediyor. Yani tarlada ucuza alınan bir ürün sofraya gelene kadar 16 katına çıkmış oluyor. Birçok tüketici, mor lahananın fiyatını yüksek bulduğu için almaktan vazgeçerken diğer tarafta bu ürün, maliyeti kurtarmadığı için tarlada çürümeye terk ediliyor. Elbette bu durum da emek ve ekonomik kayıp anlamına geliyor.

Niğde'nin Bor ilçesinde 25 dönüm alanda satılamadığı için tarlada kalan ve çürümeye başlayan kırmızı lahananın üreticisi Hasan Aydın, tanesine 5 lira verdikleri için anlaşamadığını söyledi. Toplaması, nakliyesi gibi maliyetler de eklendiğinde 5 liranın kendisine fayda sağlamayacağını dile getiren Aydın, 'Nakliyesini, işçiliğini kurtarmadığı için kesmedik. Ondan sonra da böyle kaldı' diyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın