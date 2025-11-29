onedio
Haberler
Sağlık
Cinsel Sağlık ve Yaşam
Partnerinle Roleplay Yapacak Olsan Hangi Karakter Olurdun?

etiket Partnerinle Roleplay Yapacak Olsan Hangi Karakter Olurdun?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
29.11.2025 - 23:46

Sen bize ilişkini ve cinsel hayatını anlat, biz de ilişkiyi canlandırıp heyecan katacak olan o şeyi önerelim. Kabul edelim roleplay her zaman çok etkileyici. Peki siz hangi role girerdiniz? Cevabı merak ediyorsan hadi teste!

1. Öncelikle cinsiyetini söyler misin?

2. Öncelikle seni heyecanlandıran yatak odasını seçer misin?

3. Seni hangi karakter daha çok heyecanlandırıyor?

4. Peki otel odası mı yoksa kendi evin mi daha heyecanlı?

5. Yatakta yeni şeyler keşfediyor musunuz?

6. Peki bir aksesuar seçer misin?

7. En çok nerene dokunulmasından hoşlanıyorsun?

8. Genellikle yataktayken ses tonun nasıl?

9. Son olarak bir ışık seçer misin?

Kesinlikle otoriter bir figür!

Sen kontrolü de otoriteyi de seviyorsun. Bu yüzden de etkileyici bir deneyim için otoriter bir figür olmalı. Doktor, CEO veya kararlı bir lider rolü tam size göre! Hem güçlü bir duruş sergileyebilir hem de yönlendirmekten keyif alabilirsiniz. Tabii ki kimin otoriter olacağına siz karar vermelisiniz ama sizin olayınız doktor-hemşire veya patron-çalışan olabilir!

Kesinlikle baştan çıkarıcı!

Partnerinle daha çekingen veya masum rollere bürünmek seni heyecanlandırıyor. Belki birinin yardımcısı olabilir veya masumluğunu gösterdiğin bir rolde kalabilirsin çünkü keşfetmeye açık bir karakter olmak tam senin tarzın. Bu masumiyetin arkasında aslında büyük bir cesaret yatıyor. İşte şimdi yatakta bunu partnerine gösterme zamanı. Tüm dengeler değişecek ve bu rol senin içindeki enerjiyi de dışarıya atmanı sağlayacak!

Kesinlikle gizemli biri!

Sırlar ve tehlikeli hikayeler seni cezbediyor. Vampir, dedektif ya da karanlık bir yabancı gibi roller seni hem gizemli hem de baştan çıkarıcı bir hale getiriyor. Partnerini büyülemek senin işin. Bu yüzden biraz daha gizemli bir yabancıya dönüşebilir ve onu da şaşırtabilirsin. Yatakta bu sefer ilk kez tanışmayı deneyebilirsiniz!

Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
