Partnerinle Ortak Müzik Listenizin Adı Ne Olurdu?

Bazen kelimeler gerçek aşkın yanında kocaman bir 'hiç' olarak kalır ya... Bu liste sizin için tam da bunu anlatıyor. Sözler olmasa da birbirinize attığınız tek bir bakış bile aslında çok şey anlatıyor. Her şarkının melodisi derin, sözleri anlamlı... Yalnız olduğunuz her anı aşkınızla romantikleştiriyorsunuz. Aşkınızı taaaa buradan hissettik. Bu liste, sizin kendi küçük dünyanızın soundtrack’i.