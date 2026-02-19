Parkeleri Toz Tutmayan Hale Getiren Temizlik Sırrı! Üstelik Malzemesi Doğal

Yaklaşık iki litre sıcak suya birkaç adet siyah çay poşeti eklenerek 10 dakika demlenmesi beklenir. Ilıdıktan sonra poşetler çıkarılır ve su paspas kovasına aktarılır. İsteğe bağlı olarak birkaç damla zeytinyağı eklenebilir; bu yöntem ahşap rengini derinleştirerek parlaklık kazandırır.

Paspas yaparken ahşap damar yönünde silmek ve yüzeyi aşırı ıslatmamak önemlidir. Hafif nemli bırakılan zemin daha sağlıklı kurur ve zarar görmez.