Para Politikaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

Verdiğin cevaplara göre, para politikaları senin için hala bir bulmaca gibi görünüyor. Sen, “Faiz artınca ne oluyordu ya?” noktasında kalmış gibisin. Ama dert etme, kimse bu bilgilere doğar doğmaz sahip olmadı sonuçta! Kendini geliştirmek için ufak ufak gündemi takip etmeye, ekonomi haberlerine göz atmaya başlayabilirsin. YouTube’daki ekonomi içerikleri ya da birkaç podcast sana temel konularda fikir verebilir. Önemli olan öğrenmeye açık olman!