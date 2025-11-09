onedio
Para Politikaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?

İrem Coşkun
09.11.2025 - 17:01

Ekonominin karmaşık dünyasında; faiz oranlarından enflasyona, döviz rezervlerine kadar her şey birbirine bağlı. Peki sen bu karmaşık dünyayla ilgili neler biliyorsun? Bu testle para politikaları konusundaki bilgi seviyeni ölçüyoruz! Haydi başlayalım. 👇

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇

2. Hangisi, para politikası denince akla gelen temel araçlardan biridir?

3. Türkiye’de para politikasını kim yürütür?

4. Faiz oranları düşürülürse genellikle ne olur?

5. Enflasyon nedir?

6. “Parasal genişleme” ifadesi ne anlama gelir?

7. Merkez Bankası, para arzını azaltmak isterse ne yapar?

8. “Enflasyon hedeflemesi” nedir?

9. “Döviz kuru” terimi neyi ifade eder?

Senin ekonomiyle pek aran yok gibi...

Verdiğin cevaplara göre, para politikaları senin için hala bir bulmaca gibi görünüyor. Sen, “Faiz artınca ne oluyordu ya?” noktasında kalmış gibisin. Ama dert etme, kimse bu bilgilere doğar doğmaz sahip olmadı sonuçta! Kendini geliştirmek için ufak ufak gündemi takip etmeye, ekonomi haberlerine göz atmaya başlayabilirsin. YouTube’daki ekonomi içerikleri ya da birkaç podcast sana temel konularda fikir verebilir. Önemli olan öğrenmeye açık olman!

Cebinde ekonomi sözlüğü taşıyor gibisin!

Sen, para politikaları konusunda temel kavramlara gayet hakimsin! Faiz oranı, döviz kuru, enflasyon hedeflemesi derken tüm ana terimleri çok iyi biliyorsun. Ekonomi haberlerini okurken “Bu neydi ya?” yerine, “Hımm, mantıklıymış.” diyorsun. Yine de derinlere indikçe bazı detaylarda kafan karışabiliyor. Parasal sıkılaşma, swap, rezerv gibi kavramlara biraz daha göz gezdirirsen ekonomiyi sadece dinlemekle kalmaz, tartışmalarda da söz sahibi olursun. Birkaç iyi YouTube kanalı, belki biraz ekonomi podcast’i derken sen bu işi kaparsın!

Bir ekonomist kadar bilgilisin!

Bravo! Senin para politikaları dünyasında en az bir ekonomist kadar bilgin var! Merkez Bankası kararlarını analiz edebiliyor, faiz artışıyla döviz kuru arasındaki ilişkiyi çözebiliyorsun. Ekonomi haberlerini okuyup arka plandaki detayları fark edebiliyorsun. Eğer bu ilgini biraz daha sürdürürsen, kolayca finansal analiz yapabilir ya da yatırım dünyasına adım atabilirsin. Belki bir gün bir YouTube kanalı açar, bilgilerini başkalarıyla da paylaşırsın!

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
