Para Politikaları Hakkında Ne Kadar Bilgilisin?
Ekonominin karmaşık dünyasında; faiz oranlarından enflasyona, döviz rezervlerine kadar her şey birbirine bağlı. Peki sen bu karmaşık dünyayla ilgili neler biliyorsun? Bu testle para politikaları konusundaki bilgi seviyeni ölçüyoruz! Haydi başlayalım. 👇
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim. 👇
2. Hangisi, para politikası denince akla gelen temel araçlardan biridir?
3. Türkiye’de para politikasını kim yürütür?
4. Faiz oranları düşürülürse genellikle ne olur?
5. Enflasyon nedir?
6. “Parasal genişleme” ifadesi ne anlama gelir?
7. Merkez Bankası, para arzını azaltmak isterse ne yapar?
8. “Enflasyon hedeflemesi” nedir?
9. “Döviz kuru” terimi neyi ifade eder?
Senin ekonomiyle pek aran yok gibi...
Cebinde ekonomi sözlüğü taşıyor gibisin!
Bir ekonomist kadar bilgilisin!
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
