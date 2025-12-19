Pandastic Studio, Başarı Hikayesini ve 2026 Hedeflerini Yeni Yıl Partisi’nde Açıkladı
Pandastic Studio, yeni yılı iş ve sanat dünyasının önde gelen isimlerinin katıldığı muhteşem bir partiyle kutladı. Ünlü oyuncu ve sunucu Wilma Elles’in sunduğu Pandaversary ‘26 isimli partide, sürpriz sahne şovları ve şarkıcı Yansı’nın performansı davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.
