Oyun Dünyasında Efsaneleşen Soundtrack’ler
Hazırsan, oyun dünyasının kalbinde yer eden ve bir neslin belleğine kazınan efsane soundtrack’lerle nostaljik ama aynı zamanda bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyun başlasın!
Baba Yetu - Civilization IV
Still Alive - Portal
One Winged Angel - Final Fantasy VII
Main Theme - The Legend of Zelda
Snake Eater - Metal Gear Solid 3
Gerudo Valley - The Legend of Zelda: Ocarina of Time
Megolovania - Undertale
Ezio’s Family - Assassin’s Creed II
Super Mario Bros. Theme - Super Mario Bros.
Skyrim - Dragonborn - The Elder Scrolls V: Skyrim
