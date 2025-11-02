onedio
Oyun Dünyasında Efsaneleşen Soundtrack’ler

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
02.11.2025 - 18:01

Hazırsan, oyun dünyasının kalbinde yer eden ve bir neslin belleğine kazınan efsane soundtrack’lerle nostaljik ama aynı zamanda bilgi dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Oyun başlasın!

Baba Yetu - Civilization IV

Still Alive - Portal

One Winged Angel - Final Fantasy VII

Main Theme - The Legend of Zelda

Snake Eater - Metal Gear Solid 3

Gerudo Valley - The Legend of Zelda: Ocarina of Time

Megolovania - Undertale

Ezio’s Family - Assassin’s Creed II

Super Mario Bros. Theme - Super Mario Bros.

Skyrim - Dragonborn - The Elder Scrolls V: Skyrim

Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
