ÖSYM’de Yapay Zeka Devrimi: Yapay Zekanın Hazırladığı Sorular Tam Not Aldı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
09.11.2025 - 11:17

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapay zeka ile hazırlanan soruların yapılan kontroller sonrası tam not aldığını söyleyerek, Yabancı Dil Sınavı’nda yapay zeka ile hazırlanan soruların yer aldığını ifade etti.

ÖSYM Başkanı ayrıca sınavlarda çıkacak soruların güvenliğinin nasıl sağladığı hakkında bilgilendirme yaptı.

Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi

ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda soruların güvenliğinin nasıl sağlandığı merak ediliyordu.

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’a açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, soruların barkodlu kilitlerle korunan kutularda taşındığını ve araçlarda elektromekanik kilit sistemlerinin bulunduğunu belirtti.

Sadece şoför, polis ve kuryenin bulunduğu araçların sınav günü sabah 06.00 civarında uydu sistemi üzerinden komutla açıldığını, başka şekilde açılamayacağına dikkat çekti.

ÖSYM Başkanı sınav sorularının güvenliği için şunları söyledi;

Araçlar uydu ve harita üzerinden anlık takip edilerek güvence altına alınıyor. Araç hızlanır, yavaşlar, rotadan çıkar veya beklerse hemen iletişime geçiyoruz. İlgili ilin emniyet müdürlükleri beş-on dakika içinde müdahale ediyor. Emniyet eşliğinde evraklar koordinasyon merkezlerine ulaştırılıyor ve il içi kuryelerle 7/24 kameralarla takip edilerek okullara dağıtılıyor. Tüm sınav kutuları barkodlu kilitlerle kapalı. Sınav sonunda da aynı şekilde korunuyor. 14 milyon adaya yaklaşık 2 milyon görevli düşüyor. Sınav günü okulların güvenliği, Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarıyla ortak yürütülüyor. Sınavdan bir-iki hafta önce tüm kurumlara yazılarımızı yazarız. Sınav sırasında kamera ile takipler yapıyoruz.”

ÖSYM yapay zeka ile hazırlanan soru devrimi

Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapay zeka ile hazırlanan soruların da tam not aldığını ifade etti. Ersoy, “Yapay zeka ile ürettiğimiz yabancı dil sınavı soruları da güvenlik açısından tam not aldı. Sorular, kırmızı kozmik alanlarımızda üretiliyor ve aktif şekilde kullanılıyor. YDS’de yapay zeka sorularını kullandık ve bunu diğer alanlara da taşıyacağız.” dedi.

İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Deniz Baykalın Kız Kardeşi

yds soru yazarlarınıda işten çıkarın sınav ücretlerini düşürün o zaman