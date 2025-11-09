ÖSYM’de Yapay Zeka Devrimi: Yapay Zekanın Hazırladığı Sorular Tam Not Aldı
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yapay zeka ile hazırlanan soruların yapılan kontroller sonrası tam not aldığını söyleyerek, Yabancı Dil Sınavı’nda yapay zeka ile hazırlanan soruların yer aldığını ifade etti.
ÖSYM Başkanı ayrıca sınavlarda çıkacak soruların güvenliğinin nasıl sağladığı hakkında bilgilendirme yaptı.
Kaynak: Esma Altın / Türkiye Gazetesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖSYM’nin düzenlediği sınavlarda soruların güvenliğinin nasıl sağlandığı merak ediliyordu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
ÖSYM yapay zeka ile hazırlanan soru devrimi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
yds soru yazarlarınıda işten çıkarın sınav ücretlerini düşürün o zaman
Ösym ve güvenlik🤣
Tarikatlara hangi gün veriyorsunuz soruları hocam ?