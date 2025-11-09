ÖSYM’de Yapay Zeka Devrimi: Yapay Zekanın Hazırladığı Sorular Tam Not Aldı

Türkiye Gazetesi’nden Esma Altın’a açıklamalarda bulunan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, soruların barkodlu kilitlerle korunan kutularda taşındığını ve araçlarda elektromekanik kilit sistemlerinin bulunduğunu belirtti.

Sadece şoför, polis ve kuryenin bulunduğu araçların sınav günü sabah 06.00 civarında uydu sistemi üzerinden komutla açıldığını, başka şekilde açılamayacağına dikkat çekti.

ÖSYM Başkanı sınav sorularının güvenliği için şunları söyledi;

“Araçlar uydu ve harita üzerinden anlık takip edilerek güvence altına alınıyor. Araç hızlanır, yavaşlar, rotadan çıkar veya beklerse hemen iletişime geçiyoruz. İlgili ilin emniyet müdürlükleri beş-on dakika içinde müdahale ediyor. Emniyet eşliğinde evraklar koordinasyon merkezlerine ulaştırılıyor ve il içi kuryelerle 7/24 kameralarla takip edilerek okullara dağıtılıyor. Tüm sınav kutuları barkodlu kilitlerle kapalı. Sınav sonunda da aynı şekilde korunuyor. 14 milyon adaya yaklaşık 2 milyon görevli düşüyor. Sınav günü okulların güvenliği, Millî Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarıyla ortak yürütülüyor. Sınavdan bir-iki hafta önce tüm kurumlara yazılarımızı yazarız. Sınav sırasında kamera ile takipler yapıyoruz.”