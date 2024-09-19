Ortak Türk Alfabesi Sonrası TDK'dan Açıklama: Türkiye'de Alfabe Değişecek mi?
Ortak Türk Alfabesi Sonrası TDK'dan Açıklama: Türkiye'de Alfabe Değişecek mi?
Türk Devletleri🗞️ Teşkilatı'nın kurduğu Türk Dünyası Ortak Alfabe Komisyonu 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşması sonrası alfabenin değişeceği iddiaları gündeme gelmişti. Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Osman Mert, Türkiye'de bir alfabe değişikliğinin söz konusu olmadığını açıkladı.
**Kaynak: https://www.trthaber.com/haber/gundem/turkiyede-alfabe-degisecek-mi-877750.html**
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Türk Devletleri Teşkilatı'nın (TDT) kurduğu komisyon, 34 harften oluşan Ortak Türk Alfabesi önerisi üzerinde uzlaşması geçtiğimiz günlerde gündem olan konulardan biriydi.
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Üzerinde uzlaşma sağlanan 34 harflik çerçeve alfabe şöyleydi 👇
Ortak alfabe konusunda uzlaşı sonrası başlayan 'alfabe değişecek' tartışmalarına ise Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Osman Mert'ten yanıt geldi.
TRT Haber'e konuşan Prof. Dr. Osman Mert, Türkiye'de alfabe değişimi gibi bir durumun olmadığını, 29 harflik alfabenin kullanılmaya devam edeceğini söyledi. Mert, 34 harflik ortak listenin Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan'ın da alfabesinde olan harflerin toplamı olduğunu belirtti.
TDK Başkanı Mert şöyle devam etti: "Türkiye Türkçesinde olmayan, ama diğer lehçelerde var olan sesler için harfler listeye alınmak zorundaydı ve alındı, dolayısıyla bu herhangi bir lehçenin alfabesi değil, bütün lehçelerde kullanılan ve üzerinde uzlaşılan bir çerçeve alfabedir."
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