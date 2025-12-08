onedio
Onedio, Burger King®️ x Nescafé®️ Şarj İstasyonunda!

Onedio Content - Onedio Editörü
08.12.2025 - 17:01

Onedio ekibi bu sefer çok tatlı bir vlogla karşınızda! Ekip Burger King®x Nescafé®’nin Balat’ta bulunan “Moduna Göre Kahve” şarj istasyonunu deneyimledi.

Onedio ekibi bu sefer çok tatlı bir vlogla karşınızda! Ekip Burger King®x Nescafé®’nin Balat’ta bulunan “Moduna Göre Kahve” şarj istasyonunu deneyimledi. Hem mini bir quiz yaptı hem de kahve modlarını keşfedip indirim kodunu kaptı. Balat’taki deneyim alanı artık sonlandı ancak üzülme, hemen denemen için hem sıcak hem soğuk çeşit çeşit kahve sadece 40 TL’den başlayan fiyatlarla Burger King®’de seni bekliyor.

Keyifli izlemeler! #işbirliği @BurgerKingTurkiye X @nestleprofessional_tr

