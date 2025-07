Önceki Hayatında Nasıl Bir Aileye Sahiptin?

Bir önceki hayatında, kalabalık ve neşe dolu, birbirine kenetlenmiş bir aileye sahip olduğunu hayal et. Yemeklerin hep birlikte, aynı masada yendiği, kahkahaların ve neşenin hiç eksik olmadığı, sıcacık bir aile ortamı... Bu ailede herkes birbirine sıkı sıkıya bağlı, herkes birbirini koşulsuz seviyor. Bu ailede büyümek, seni bugünkü sıcak kalpli, sevgi dolu kişiye dönüştürmüş olabilir. Belki de bu yüzden hâlâ içten gelen bir sevgiyle, sıcacık bir yakınlıkla insanlara yaklaşıyorsun. Belki de bu yüzden, karşındaki kişiye hemen güven veriyorsun. Belki de bu yüzden, seninle tanışan herkes seni seviyor, seninle vakit geçirmekten keyif alıyor. Seninle geçirdikleri her an, onlara ailenin sıcaklığını, sevgisini hatırlatıyor.