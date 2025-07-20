Önceki Hayatında Nasıl Bir Aileye Sahiptin?
Reenkarnasyon fikrine göre hepimiz geçmiş yaşamlardan bugüne ruhsal izler taşıyoruz. Belki de bugünkü davranışlarımız, duygularımız ve içsel çelişkilerimiz, önceki hayatımızda yaşadıklarımızdan izler barındırıyor.
Peki, geçmiş yaşamında nasıl bir ailede büyüdün?
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1. Çocukluğunda en çok özlediğini düşündüğün duygu nedir?
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2. Kalabalık bir aile mi yoksa çekirdek aile mi sana daha sıcak gelir?
3. İnsanların seni en çok hangi konuda yanlış anladığını düşünüyorsun?
4. Bir aile yemeğinde seni en çok mutlu edecek şey nedir?
5. İnsanlara kolay bağlanır mısın?
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6. Sence aile bir bireyin kişiliğini ne kadar etkiler?
7. Aile içi tartışmalar hakkında ne düşünüyorsun?
8. Geçmişini düşündüğünde en güçlü hissettiğin şey ne?
9. Aile senin için en çok ne demek?
10. Bir çocuk olarak nasıl biriydin?
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Sen önceki hayatında sıcacık kocaman bir aileye sahiptin!
Sen önceki hayatında basit ama huzurlu bir aileye sahiptin!
Sen önceki hayatında asil ve geleneksel bir aileye sahiptin!
Sen önceki hayatında bilge bir aileye sahiptin!
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