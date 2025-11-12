Ölüler Günü Kutlu Olsun! Dia de los Muertos’u ve Müziğini Keşfet

Rengarenk çiçeklerle süslenmiş sokaklar, mum ışığında dans eden gölgeler, yüzlerdeki şeker kafatası boyaları ve gece boyunca yankılanan müzikler... Her yıl 1 ve 2 Kasım’da Meksika’da hayatla ölümü aynı sofrada buluşturan bir kutlama var: Día de los Muertos yani Ölüler Günü.

Ama adının aksine, bu gün hüzünle değil, neşeyle anılıyor. Çünkü bu gelenekte ölüler için ağlanmaz; onlarla yeniden buluşulur. Bu playlist, o büyülü gecenin renklerini, ritmini ve ruhunu yaşatıyor. Hadi gelin, beraber keşfedelim! 🎺💃