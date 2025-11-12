Ölüler Günü Kutlu Olsun! Dia de los Muertos’u ve Müziğini Keşfet
Rengarenk çiçeklerle süslenmiş sokaklar, mum ışığında dans eden gölgeler, yüzlerdeki şeker kafatası boyaları ve gece boyunca yankılanan müzikler... Her yıl 1 ve 2 Kasım’da Meksika’da hayatla ölümü aynı sofrada buluşturan bir kutlama var: Día de los Muertos yani Ölüler Günü.
Ama adının aksine, bu gün hüzünle değil, neşeyle anılıyor. Çünkü bu gelenekte ölüler için ağlanmaz; onlarla yeniden buluşulur. Bu playlist, o büyülü gecenin renklerini, ritmini ve ruhunu yaşatıyor. Hadi gelin, beraber keşfedelim! 🎺💃
1. Natalia Lafourcade – Hasta la Raíz
2. Remember Me – Miguel & Natalia Lafourcade (Coco Soundtrack)
3. Lila Downs – La Llorona
4. Celso Piña – Cumbia Sobre el Río
5. Calaveras y Diablitos – Los Fabulosos Cadillacs
6. Los Lobos – La Pistola y el Corazón
7. La Llorona – Chavela Vargas
8. Chavela Vargas – Macorina
9. Amor Eterno – Rocío Dúrcal
10. Café Tacvba – Eres
11. Juan Gabriel – Amor Eterno
12. Maná – Rayando el Sol
13. Jesse & Joy – Llorar
