Ölüler Günü Kutlu Olsun! Dia de los Muertos’u ve Müziğini Keşfet

12.11.2025 - 16:01

Rengarenk çiçeklerle süslenmiş sokaklar, mum ışığında dans eden gölgeler, yüzlerdeki şeker kafatası boyaları ve gece boyunca yankılanan müzikler... Her yıl 1 ve 2 Kasım’da Meksika’da hayatla ölümü aynı sofrada buluşturan bir kutlama var: Día de los Muertos yani Ölüler Günü.

Ama adının aksine, bu gün hüzünle değil, neşeyle anılıyor. Çünkü bu gelenekte ölüler için ağlanmaz; onlarla yeniden buluşulur. Bu playlist, o büyülü gecenin renklerini, ritmini ve ruhunu yaşatıyor. Hadi gelin, beraber keşfedelim! 🎺💃

1. Natalia Lafourcade – Hasta la Raíz

2. Remember Me – Miguel & Natalia Lafourcade (Coco Soundtrack)

3. Lila Downs – La Llorona

4. Celso Piña – Cumbia Sobre el Río

5. Calaveras y Diablitos – Los Fabulosos Cadillacs

6. Los Lobos – La Pistola y el Corazón

7. La Llorona – Chavela Vargas

8. Chavela Vargas – Macorina

9. Amor Eterno – Rocío Dúrcal

10. Café Tacvba – Eres

11. Juan Gabriel – Amor Eterno

12. Maná – Rayando el Sol

13. Jesse & Joy – Llorar

Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
