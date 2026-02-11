onedio
Olimpiyat Sporcusu Madalya Aldıktan Sonra Kız Arkadaşını Aldattığını İtiraf Etti

Olimpiyat Sporcusu Madalya Aldıktan Sonra Kız Arkadaşını Aldattığını İtiraf Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
11.02.2026 - 10:05

Norveçli sporcu Sturla Holm Laegreid, erkekler 20 km biatlon yarışında üçüncülüğe ulaşarak bronz madalya kazandı. Ardından Norveç medyasından NRK'ye röportaj verdi. Madalya kazandıktan sonra nasıl hissettiğini soran muhabire yaptığı itirafla tüm ülkeyi şoke etti. 28 yaşındaki sporcu röportaj esnasında gözyaşlarına boğuldu.

Bir sporcu için en büyük hayal olimpiyat sporcusu olup madalya kazanmaktır.

Bir sporcu için en büyük hayal olimpiyat sporcusu olup madalya kazanmaktır.

2026 Milano Kış Olimpiyatları'nda mücadele veren biatlon (kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği kış sporu) sporcusu Sturla Holm Laegreid de 20 km bireysel kategorisinde bronz madalya kazandı. Madalyanın ardından ülkesinin kanalı NRK'ya konuşan sporcu tipik başarı konuşmasından çok bir itirafla gündeme geldi.

Önce ailesi ve destekçilerine teşekkür eden sporcudan bir itiraf da geldi.

Önce ailesi ve destekçilerine teşekkür eden sporcudan bir itiraf da geldi.

"Bugün izlemiyor olabilecek birine söylemek istediğim bir şey var. Altı ay önce hayatımın aşkıyla tanıştım. Dünyanın en güzel ve en iyi insanı. Üç ay önce hayatımın en büyük hatasını yaptım ve onu aldattım. Bunu ona bir hafta önce söyledim.' sözleriyle bir itirafta bulundu.

"Hayatta altın madalyam vardı ve eminim birçok insan şimdi bana farklı bakacaktır, ama benim gözüm ondan başkasını görmüyor. Son birkaç gündür spor ikinci planda kaldı. Keşke bunu onunla paylaşabilseydim." diyen sporcu son yedi günün hayatının en kötü haftası olduğunu da belirten Laegreid röportaj esnasında gözyaşlarına boğuldu.

