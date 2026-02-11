Olimpiyat Sporcusu Madalya Aldıktan Sonra Kız Arkadaşını Aldattığını İtiraf Etti

“Bugün izlemiyor olabilecek birine söylemek istediğim bir şey var. Altı ay önce hayatımın aşkıyla tanıştım. Dünyanın en güzel ve en iyi insanı. Üç ay önce hayatımın en büyük hatasını yaptım ve onu aldattım. Bunu ona bir hafta önce söyledim.' sözleriyle bir itirafta bulundu.

“Hayatta altın madalyam vardı ve eminim birçok insan şimdi bana farklı bakacaktır, ama benim gözüm ondan başkasını görmüyor. Son birkaç gündür spor ikinci planda kaldı. Keşke bunu onunla paylaşabilseydim.” diyen sporcu son yedi günün hayatının en kötü haftası olduğunu da belirten Laegreid röportaj esnasında gözyaşlarına boğuldu.