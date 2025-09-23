onedio
"Öldü" Haberlerinden İllallah Eden Pınar Altuğ, Çözümü Erişim Yasağında Buldu!

Gülistan Başköy
23.09.2025 - 12:23

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, son dönemde paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Magazin Burada muhabirlerine konuşan ünlü isim geçtiğimiz günlerde hocasıyla yaptığı yoga hareketine gelen yorumlarla ilgili 'İsteyen istediğini söylesin. Biz hiç bunu konu etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Hakkında çıkan 'öldü' haberleriyle ilgili de 'erişim engeli geldi. Şimdi de tazminat alacağız.” dedi. Parayı nerede kullanacağını da açıkladı.

İşte detaylar...

Kaynak: Magazin Burada

Pınar Altuğ, son günlerde magazin basınının en çok konuştuğu isimlerden biri.

Sağlıklı yaşam ve sporu hayatının önemli bir parçası haline getiren Pınar Altuğ sosyal medya hesabından da sık sık spor yaptığı anları paylaşıyor. Geçtiğimiz günlerde  de antrenörüyle denediği zorlayıcı yoga hareketiyle dikkat çekmişti. Kimi takipçileri “helal olsun” diyerek övgüler yağdırırken, kimileri de olumsuz yorumlarda bulunmuştu.

Konu sosyal medyada büyüyünce gözler eşi Yağmur Atacan’a çevrilmiş, “kıskanmıyor mu?” sorusu sorulmuştu.

Ünlü çift ise bu yorumlara aldırış etmemişti. Pınar Altuğ, “Neden kıskansın ki?” cevabıyla gündem olurken, Atacan da “Bu kadar geri kafalı değiliz” diyerek noktayı koymuştu.

Hatta üzerinde oynadığı bir fotoğrafı paylaşarak 'Yoğun uğraşlar neticesinde Pınar'ın uçuşunu organize ettim arkadaşlar... El değiyor, ayak kimin sorunu ortadan kalktı! Rahat uyuyabiliriz. P.s: Tamam tamam çok kıskanıyom da söylemiyom' sözleriyle kıskandığını düşünenlerle dalga bile geçmişti.

Pınar Altuğ, bu kez yaptığı paylaşımlara gelen kötü yorumlara yanıt verdi.

Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
