"Öldü" Haberlerinden İllallah Eden Pınar Altuğ, Çözümü Erişim Yasağında Buldu!

Ünlü oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ, son dönemde paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Magazin Burada muhabirlerine konuşan ünlü isim geçtiğimiz günlerde hocasıyla yaptığı yoga hareketine gelen yorumlarla ilgili 'İsteyen istediğini söylesin. Biz hiç bunu konu etmiyoruz.” ifadelerini kullandı. Hakkında çıkan 'öldü' haberleriyle ilgili de 'erişim engeli geldi. Şimdi de tazminat alacağız.” dedi. Parayı nerede kullanacağını da açıkladı.

