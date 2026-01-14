onedio
article/share
Okullarda "Sosyal Medya" Operasyonu: Sınıflarda Çekim Yapan Fenomen Öğretmenlere Kötü Haber

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.01.2026 - 07:40

Millî Eğitim Bakanlığı, derslikleri içerik üretim merkezine dönüştüren ve öğrencileri videolarında kullanan 'fenomen' öğretmenlere yönelik yaptırım hazırlığına başladı. 81 ilden isim listeleri istenirken, yapılan araştırmalar toplumun büyük bir kesiminin bu düzenlemeyi desteklediğini ortaya koydu.

Kaynak: Mahmut Özay - Türkiye Gazetesi

Millî Eğitim Bakanlığı, eğitim ortamının mahremiyetini korumak ve dersliklerin asıl amacından saptırılmasını önlemek amacıyla, sosyal medyada yüksek takipçi sayısına ulaşan öğretmenlere yönelik kapsamlı bir çalışma başlattı. Son dönemde artış gösteren ve sınıfı bir stüdyo, öğrencileri ise birer dekor gibi kullanan öğretmenlere yönelik şikayetlerin artması üzerine bakanlık, 81 il müdürlüğüne talimat göndererek yüksek etkileşimli paylaşımlar yapan eğitimci ve yöneticilerin listelenmesini istedi. Sahadan gelecek olan bu veriler ışığında, meslek etiğine aykırı davranan ve öğrencilerin kişisel verilerini ihlal eden isimlere yönelik uygulanacak idari yaptırımların çerçevesi netleştirilecek.

Türkiye Gazetesi’nden Mahmut Özay’ın haberine göre; Bakanlığın bu hamlesi kamuoyunda da geniş yankı uyandırırken, Areda Survey tarafından yapılan güncel bir araştırma toplumun konuya bakış açısını verilerle ortaya koydu. Araştırma sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 63,7’si sosyal medya fenomeni haline gelen öğretmenlere yönelik getirilmesi planlanan kısıtlamaları haklı buluyor. Düzenlemeye karşı çıkanların oranı ise yüzde 36,3’te kaldı. Yaş grupları baz alındığında, MEB'in kararına en güçlü desteği yüzde 75,4 ile 35-54 yaş arasındaki ebeveyn kuşağı verirken, 18-34 yaş arası genç yetişkinlerde bu oran yüzde 53,1 seviyesine geriliyor.

Cinsiyet ve eğitim seviyesi fark etmeksizin toplumun genelinde benzer bir hassasiyetin oluştuğu dikkat çekiyor. Erkeklerin yüzde 65,3’ü, kadınların ise yüzde 62,2’si sınıf paylaşımlarına sınır getirilmesini onaylıyor. Eğitim düzeyi yükseldikçe de desteğin sürdüğü görüldü. 

Bakanlığın il müdürlüklerinden gelecek listeleri tasnif etmesinin ardından, önümüzdeki süreçte disiplin süreçlerinin işletilmesi bekleniyor.

