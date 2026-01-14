Okullarda "Sosyal Medya" Operasyonu: Sınıflarda Çekim Yapan Fenomen Öğretmenlere Kötü Haber
Millî Eğitim Bakanlığı, derslikleri içerik üretim merkezine dönüştüren ve öğrencileri videolarında kullanan 'fenomen' öğretmenlere yönelik yaptırım hazırlığına başladı. 81 ilden isim listeleri istenirken, yapılan araştırmalar toplumun büyük bir kesiminin bu düzenlemeyi desteklediğini ortaya koydu.
Fenomen öğretmenlere cezalar gelecek! Yapılan araştırmalara göre halk da bu uygulamanın yanında.
