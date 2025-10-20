Okullar Tatil Edildi: Hatay’da Hortum Çıktı, Kuvvetli Yağış Sel ve Toprak Kaymasına Neden Oldu

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Caddelerde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Payas'ta eğitime 1 gün ara verilirken, öğrenci servisinde mahsur kalan öğrenciler kepçe yardımıyla kurtarıldılar.

Yağışlı hava dolayısıyla göle dönen caddede mahsur kalan vatandaşlar, yağışların bölgede sık sık aynı sorunlara neden olduğunu söylediler.