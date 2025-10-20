Okullar Tatil Edildi: Hatay’da Hortum Çıktı, Kuvvetli Yağış Sel ve Toprak Kaymasına Neden Oldu
Hatay'da etkili olan yağış sele neden olurken, bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İskenderun ilçesinde denizde çıkan hortum kameralara yansıdı. Ayrıca Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.
Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.
İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada görülen hortum ise cep telefonuyla görüntülendi. Hortum, kıyıya gelmeden etkisini yitirdi.
