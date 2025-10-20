onedio
Okullar Tatil Edildi: Hatay’da Hortum Çıktı, Kuvvetli Yağış Sel ve Toprak Kaymasına Neden Oldu

Ali Can YAYCILI
20.10.2025 - 09:23 Son Güncelleme: 20.10.2025 - 09:36

Hatay'da etkili olan yağış sele neden olurken, bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi. İskenderun ilçesinde denizde çıkan hortum kameralara yansıdı. Ayrıca Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu.

Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Caddelerde ve sokaklarda mahsur kalan araçlar vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Payas'ta eğitime 1 gün ara verilirken, öğrenci servisinde mahsur kalan öğrenciler kepçe yardımıyla kurtarıldılar.

Yağışlı hava dolayısıyla göle dönen caddede mahsur kalan vatandaşlar, yağışların bölgede sık sık aynı sorunlara neden olduğunu söylediler.

Hatay'da etkili olan yağışla birlikte yaşanan heyelan otoyolu kapattı. Toprakkale-İskenderun Otoyolu'nun Payas ilçesi mevkii geçici olarak ulaşıma kapatıldı.

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay’ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Selin etkisiyle oluşan heyelan sebebiyle, Toprakkale - İskenderun Otoyolu'nun Payas mevkii ulaşıma kapandı.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada, 'Hatay'ın Payas ilçesinde meydana gelen aşırı yağış sonrasında yola gelen teresubat nedeniyle Toprakkale İskenderun Otoyolu'nun Payas Dörtyol arası geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır' denildi.

İskenderun ilçesinde sabah saatlerinde kıyıya yakın bir noktada görülen hortum ise cep telefonuyla görüntülendi. Hortum, kıyıya gelmeden etkisini yitirdi.

