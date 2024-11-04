Nihayet Aklı Başına Geldi: Yeniden Aldatılan Icardi, Wanda Nara'nın Som Hamlesinden Sonra Yüzüğü Çıkarttı!

Cadılar Bayramı'nda Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalanan, bir de üstüne geçtiğimiz saatlerde L-Gante ve kızıyla ' mutlu aile tablosu' pozu paylaşan Wanda Nara, halen evli olduğu eşi Icardi'nin sabrını fena taşırdı! Nihayet aklı başına gelen Icardi, yüzüğü çıkarttı!