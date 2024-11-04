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Nihayet Aklı Başına Geldi: Yeniden Aldatılan Icardi, Wanda Nara'nın Som Hamlesinden Sonra Yüzüğü Çıkarttı!

Nihayet Aklı Başına Geldi: Yeniden Aldatılan Icardi, Wanda Nara'nın Som Hamlesinden Sonra Yüzüğü Çıkarttı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
04.11.2024 - 16:07

Cadılar Bayramı'nda Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalanan, bir de üstüne geçtiğimiz saatlerde L-Gante ve kızıyla ' mutlu aile tablosu' pozu paylaşan Wanda Nara, halen evli olduğu eşi Icardi'nin sabrını fena taşırdı! Nihayet aklı başına gelen Icardi, yüzüğü çıkarttı!

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Bu aşk artık toksikliğin dibine vurmuş bir döngüye hapsolduğu için erken konuşmak istemiyoruz ama sanıyoruz ki Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin aklı nihayet başına geldi!

Bu aşk artık toksikliğin dibine vurmuş bir döngüye hapsolduğu için erken konuşmak istemiyoruz ama sanıyoruz ki Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Icardi'nin aklı nihayet başına geldi!

Konuya hakim olanlar mutlaka vardır, aylardır Icardi ve Wanda'nın gelgitli ayrılığını konuşuyoruz. Wanda Nara, başından beri evliliği sürdürmeye isteksiz gözükse de Icardi bir türlü vazgeçmiyor. Aksine her şeyi yoluna sokabilmek için çırpınıyor adeta!

Konuya hakim olanlar mutlaka vardır, aylardır Icardi ve Wanda'nın gelgitli ayrılığını konuşuyoruz. Wanda Nara, başından beri evliliği sürdürmeye isteksiz gözükse de Icardi bir türlü vazgeçmiyor. Aksine her şeyi yoluna sokabilmek için çırpınıyor adeta!

En son 'Gel benimle Arjantin'de yaşa' teklifi sunan ve pılısını pırtısını toplayan eşiyle kızlarının yanına giden Wanda'yla romantik yemeğe çıkınca barışacaklar sanmıştık hatırlarsanız.

Fakat büyü geçtiğimiz günlerde bozulmuştu. Wanda Nara, Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalanmış, video sosyal medyada infial yaratmıştı.

Fakat büyü geçtiğimiz günlerde bozulmuştu. Wanda Nara, Icardi'yi daha önce de aldattığı rapçi L-Gante'yle sarmaş dolaş yakalanmış, video sosyal medyada infial yaratmıştı.

Cadılar Bayramı partisinde çekilen görüntülerden ve gelen tepkilerden bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Akabinde, yalnızca birkaç saat önce inadına yapar gibi Wanda'dan bir de mutlu aile pozu gelmişti L-Gante'yle. Rapçinin 3 yaşındaki kızıyla poz veren Wanda'nın keyfi oldukça yerinde gözüküyordu.

Akabinde, yalnızca birkaç saat önce inadına yapar gibi Wanda'dan bir de mutlu aile pozu gelmişti L-Gante'yle. Rapçinin 3 yaşındaki kızıyla poz veren Wanda'nın keyfi oldukça yerinde gözüküyordu.

"Artık yeter ama" dedirten o pozdan ve sosyal medya kullanıcılarının isyanından da bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Hepimiz Icardi'nin tepkisi ne olacak yine aşık aşık, mazlum mazlum takılacak mı diye beklerken, yıldız futbolcudan büyük bir hamle geldi...

Hepimiz Icardi'nin tepkisi ne olacak yine aşık aşık, mazlum mazlum takılacak mı diye beklerken, yıldız futbolcudan büyük bir hamle geldi...
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İlk boşanma haberleri çıktığında özellikle yüzüğünü gösterdiği pozlar veren Icardi, bu sefer de özellikle "yüzüğünün olmadığını" gösteren pozlar verdi.

İlk boşanma haberleri çıktığında özellikle yüzüğünü gösterdiği pozlar veren Icardi, bu sefer de özellikle "yüzüğünün olmadığını" gösteren pozlar verdi.

Icardi'nin boş parmaklarını gören bir "oh" çekti, yürekten inanıyoruz. Ne diyelim? Umarız aklı nihayet başına gelmiştir de bu evlilik dışında her şeye benzeyen toksik aşk bir son bulur artık!

Icardi'nin boş parmaklarını gören bir "oh" çekti, yürekten inanıyoruz. Ne diyelim? Umarız aklı nihayet başına gelmiştir de bu evlilik dışında her şeye benzeyen toksik aşk bir son bulur artık!

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