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Asgari Ücret Tahmini Tutan Uzman İsimden Emekli Zammı İçin Çarpıcı Tahmin!

Asgari Ücret Tahmini Tutan Uzman İsimden Emekli Zammı İçin Çarpıcı Tahmin!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.01.2025 - 20:01

Milyonlarca emekli zam oranını merakla bekliyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci emekli maaşlarına yapılacak artış için dikkat çeken bir tahminde bulundu. Enflasyon verileri belirleyici olurken, refah payıyla birlikte toplam zam oranının yüzde 20’ye ulaşması bekleniyor. İşte detaylar...

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Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Daha önce asgari ücreti doğru tahmin eden Cenkci bu kez emekliler için beklenen zam oranlarını açıkladı.

Sosyal Güvenlik Uzmanı Mehmet Akif Cenkci emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili çarpıcı bir değerlendirme yaptı. Daha önce asgari ücreti doğru tahmin eden Cenkci bu kez emekliler için beklenen zam oranlarını açıkladı.

Cenkci SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Aralık ayı enflasyon oranına bağlı olarak yüzde 17,5, memur emeklilerinin ise yüzde 12 zam alacağını öngördüğünü belirtti.

Cenkci SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Aralık ayı enflasyon oranına bağlı olarak yüzde 17,5, memur emeklilerinin ise yüzde 12 zam alacağını öngördüğünü belirtti.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek tüm emekli kesimlerini yüzde 17,5 zam oranında eşitleyebileceğini ifade etti. Buna ek olarak yüzde 3 refah payı ile toplam zammın yüzde 20’ye çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın devreye girerek tüm emekli kesimlerini yüzde 17,5 zam oranında eşitleyebileceğini ifade etti. Buna ek olarak yüzde 3 refah payı ile toplam zammın yüzde 20’ye çıkarılmasının planlandığını söyledi.

Cenkci AKP’li milletvekillerinin emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında artış yapılması için Erdoğan’a yoğun baskı yaptığını vurgularken Erdoğan’ın bu talebi kabul etme ihtimalini düşük bulduğunu ifade etti.

Cenkci AKP’li milletvekillerinin emekli maaşlarına asgari ücret zammı oranında artış yapılması için Erdoğan’a yoğun baskı yaptığını vurgularken Erdoğan’ın bu talebi kabul etme ihtimalini düşük bulduğunu ifade etti.

Bununla birlikte emeklilerin yaşam standartlarını artırmak için yapılması gereken düzenlemelere dikkat çekti.

Bununla birlikte emeklilerin yaşam standartlarını artırmak için yapılması gereken düzenlemelere dikkat çekti.
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Cenkci, emekli maaşlarının adil bir düzeye yükseltilmesi için şu önerilerde bulundu:

Cenkci, emekli maaşlarının adil bir düzeye yükseltilmesi için şu önerilerde bulundu:

  • Aylık Bağlama Oranı yeniden yüzde 70’e çıkarılmalı.

  • 2008’de düşürülen gelişme hızı payı yüzde 100’e yükseltilmeli.

  • Kök maaşlara en az 15 bin TL seyyanen zam yapılmalı.

  • En düşük emekli maaşı asgari ücretten düşük olmamalı.

  • Vergi iadesi yerine verilen ek ödeme oranı yüzde 15’e çıkarılmalı.

  • Sağlık katkı ve ilaç katılım payları kaldırılmalı.

  • Bayram ikramiyeleri bir maaş kadar ödenmeli.

  • Emeklilere sendika ve toplu sözleşme hakkı tanınmalı.

  • TOKİ tarafından ev sahibi olamayan emekliler için konut projeleri başlatılmalı.

  • Elektrik, su, doğalgaz faturalarındaki vergilerden muafiyet sağlanmalı.

Cenkci ayrıca sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin giderilmesi ve emeklilere modern hizmetlerin sunulması gerektiğini belirtti. Bu düzenlemeler hayata geçirilirse emeklilerin yaşam koşullarında büyük bir iyileşme sağlanabilir. Şimdi tüm gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ve Erdoğan’ın vereceği kararda.

Cenkci ayrıca sosyal güvenlik sistemindeki eşitsizliklerin giderilmesi ve emeklilere modern hizmetlerin sunulması gerektiğini belirtti. Bu düzenlemeler hayata geçirilirse emeklilerin yaşam koşullarında büyük bir iyileşme sağlanabilir. Şimdi tüm gözler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon oranı ve Erdoğan’ın vereceği kararda.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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